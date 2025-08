Dodik sklonjen s mjesta predsjednika RS-a, izvjesno jedino produbljenje krize

Kao što je 1998. došao na vlast uz snažnu pomoć američke administracije koja ga je smatrala valom promjena u Bosni i Hercegovini, tako se punih 27 godina poslije čelnika bosanskohercegovačkih Srba Milorada Dodika (privremeno) miče kako bi se na vlast dovelo 'umjerenu' Srpsku demokratsku stranku koju je utemeljio Radovan Karadžić s nekoliko drugih manjih stranaka. Za razliku od razdoblja nakon nepravomoćne presude iz veljače ove godine kada je zemlji prijetila sigurnosna destabilizacija nakon snažnih političkih napetosti, posljednjih dana situacija ipak ostaje unutar okvira političkoga prepucavanja i bez znatnijeg podizanja napetosti.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (SIP) jučer je praktički provelo odluku državnoga Suda te zemlje koji je Dodika pravomoćno prošloga tjedna osudio na jednu godinu zatvora, te šest godina zabrane obnašanja javnih dužnosti. Nakon sjednice koja je iznimno kratko trajala član SIP-a BiH Suad Arnautović rekao je da je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku oduzet mandat. No naveo je i da to nije kraj postupka te da je on formalno još uvijek predsjednik budući da postoji mogućnost da Dodikovi odvjetnici upute priziv Žalbenome vijeću Suda BiH koji bi onda donio konačnu odluku.

Srbi podijeljeni

"Moramo postupiti po sili zakona. Nemamo izbora. Mi donosimo odluke. Nema te mogućnosti da SIP ne provede tu odluku. Ona svakako podliježe žalbenom procesu pred Žalbenim odjelom Suda BiH pod uvjetom da odvjetnički tim podnese žalbu", rekao je Arnautović, koji je poznat i po svojim stavovima da je prijedlog HDZ-a BiH o izbornoj reformi predstavljao 'nastavak politike udruženog zločinačkog pothvata Franje Tuđmana'. Najavio je kako će po okončanju procedure u vezi s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom SIP donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih izbora. I to u roku od 90 dana nakon pravomoćnosti odluke. Dodik je reagirao, no neuobičajeno mirno. Odluku SIP-a popratio je kratkim tweetom "još jedno sra**e iz Sarajeva" te je poručio kako "predaja nije opcija".

Zatim je dodatno pojasnio kako ima legitimitet naroda, kao i njegovi suradnici. "Kako sam prisegnuo: 'Prisežem da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati, državne tajne čuvati, interese naroda i građana Republike Srpske braniti i zastupati, ustava i zakona BiH i Republike Srpske časno se držati.' Ovdje nema nikakvog SIP-a", napisao je Dodik. Njegovi najbliži suradnici natjecali su se u tome tko će ponovno naglasiti da je riječ o političkome procesu njegova sklanjanja zbog 'nepoštovanja autoriteta visokog međunarodnog predstavnika'. Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja se najčešće spominje kao njegova potencijalna nasljednica u slučaju da mu se zabrani eventualno vođenje stranke ili obnašanje drugih vodećih pozicija, ističe da će se poduzeti koraci, no još ne otkriva kakvi.

Odluku Suda i SIP-a ocijenila je političkom. "Nećemo im dopustiti da ponižavaju ni Srbe ni Republiku Srpsku ni naše izabrane predstavnike praveći državu koja je po volji samo jednog, bošnjačkog naroda. Floskule da je ovaj montirani politički proces u funkciji obrane države je prozirni paravan. Namjera je napraviti državu suprotnu onoj koju je predvidio Daytonski sporazum, i to je jedina istina", rekla je Cvijanović. Uz Dodika su stali i njegovi politički partneri u vlasti – predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stavandić, kao i nekoliko manjih drugih stranaka s kojim su partneri u vlasti na razini entiteta Republike Srpske. Oporba je bila podijeljena nakon odluke Suda BiH i Središnjeg izbornog povjerenstva.

Nakon što je SNSD najavio da će bojkotirati prijevremene izbore koji bi trebale donijeti novog predsjednika RS-a tek za nekih deset mjeseci jer su redoviti opći izbori u listopadu sljedeće godine, čelnik Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković, koji je i čelnik Banje Luke, rekao je kako neće sudjelovati u tome procesu te da je Dodikova smjena politička. Tako ne misli potpredsjednik te stranke Igor Crnadak, a ni najjača srpska oporbena stranka SDS, koju od daljeg fragmentiranja može okupiti tek borba protiv Dodika.

Ovakvim raspletom s Dodikom vjerojatno je najzadovoljniji bivši američki veleposlanik u BiH Michael Murphy koji mu je u dva navrata proširivao sankcije pokušavajući spriječiti njegove namjere, a zatim je ključno utjecao na aktualnog visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta da izmijeni kazneni zakon kojim bi ga konačno 'upecao'. I Dodik je naivno naletio na mamac. Nije proveo jednu od odluka visokog predstavnika, a to je postalo kazneno djelo nakon čega ga je Tužiteljstvo BiH optužilo, a Sud BiH osudio. Jasno je kako Dodik neće u zatvor jer se kazne do godinu dana u Bosni i Hercegovini mogu otkupiti na oko 18.500 eura, dok je posve nejasno što su mjere zabrane od šest godina koje je donio Sud ove zemlje. Nije jasno odnose li se one samo na poziciju predsjednika entiteta ili pak na sve javne funkcije.

Očito je to dio sive zone u kojoj će svoj utjecaj imati politika, domaća i međunarodna, ali i pravosuđe. A sve ovisno o tome kako će se Dodik ponašati. Nejasno je ostaje li on i na čelu najmoćnije političke stranke SNSD-a koja ima srpsku članicu državnog vrha BiH, dvojicu ministara u državnom Vijeću ministara, trojicu izaslanika u gornjem, nacionalno koncipiranome Domu naroda Parlamenta BiH, te je dionik vlasti u entitetu Republici Srpskoj. Trenutačno nema stranke koja ima takav utjecaj. A njezini dužnosnici najavili su potpunu blokadu svih procesa, te raskid koalicije sa svim strankama iz Federacije BiH, uključujući HDZ BiH. A to u suštini znači produbljivanje krize te blokadu BiH i njezina europskog puta i dokazivanje kako je to zapravo failed state. Apsurdno, ali to najviše odgovara upravo samome Dodiku i SNSD-u. Eventualno sklanjanje Dodika odgovara dijelu međunarodne zajednice u BiH koja nastoji tvorničke probleme zemlje pojednostaviti na način da će sve biti OK ako se sklone 'bad boys' što je zapravo 'strategija' elegantnog propadanja svih 30 godina od Daytona do danas.

Najavio referendum 'o sebi'

Najbolje se to vidi po tome da je BiH danas najmanje država od svih drugih na Balkanu te je najdalje od EU. A što je najgore, najdalje je od stabilne i funkcionalne države. Još je važnije da Dodika skinu s grbače čelnici probošnjačke trojke u Sarajevu, skupine stranaka koja je pod stalnim udarima najveće bošnjačke stranke SDA da je izdala Bošnjake i da šuruje s Dodikom. On im je sada sveti gral u dokazivanju političke čistoće u Sarajevu. Jednak je slučaj i sa srpskim oporbenim strankama, upravo onima koje je američka administracija nastojala skloniti kako bi na vlast postavila Dodika. On im je posljednjih više od dva i pol desetljeća najveća frustracija jer ih pobjeđuje na izborima. Dodik je jučer najavio da će raspisati referendum na kojem će pitali narod u RS-u odbacuje li presudu protiv njega. - Mandat mi je dao narod, zato ću ga poslušati na referendumu, koji će se održati u narednom razdoblju, a koji će odlučiti o meni - rekao je Dodik.