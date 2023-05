Sanaderu objedinjena kazna umanjena za 8 mjeseci. U tri postupka ukupno je osuđen na 18 godina zatvora

Ivo Sanader, bivši HDZ-ov premijer, koji je od travnja 2019. iza rešetaka, doznao je koliko mu iznose objedinjene presude. Jer Visoki kazneni sud (VKS) mu je djelomično uvažio žalbu, pa mu objedinjene kazne za afere Fimi Medija, Planinska i Ina MOL, umjesto 18 godina i osam mjeseci na koliko ga je osudio Županijski sud u Zagrebu, sada iznose 18 godina. Drugim riječima VKS mu je djelomično uvažio žalbu te mu je jedinstvenu kaznu umanjio za osam mjeseci.

- Slijedom navedenog, osuđenik je drugostupanjskom presudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina pri čemu mu je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 10. prosinca 2010. do 16. prosinca 2011., od 20. studenog 2012. do 23. srpnja 2014. te od 4. kolovoza 2015. do 25. studenog 2015., vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru od 10. prosinca 2010. do 18. srpnja 2011. te vrijeme provedeno na izdržavanju kazne od 24. srpnja 2014. do 4. kolovoza 2015. te od 4. travnja 2019. pa nadalje. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske ocjenjuje kako prvostupanjski sud nije pravilno i dostatno cijenio značaj olakotnih okolnosti važnih za odmjeravanje jedinstvene kazne, ali samo onih olakotnih okolnosti koje su utvrđene u pravomoćnim presudama. Ostale olakotne okolnosti na koje osuđenik upire u žalbi ne mogu biti razmatrane niti su od značaja za izricanje jedinstvene kazne zatvora kod obnove kaznenog postupka iz osnove članka 498. stavak 1. točka 1. Zakona o kaznenom postupku već eventualno razlog za obnovu postupka po članku 498. stavak 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku (aktualna životna dob i pogoršanje zdravstvenog stanja) ili uvjetni otpust (uzorno ponašanje za vrijeme izdržavanja kazne i ponašanje nakon počinjenja djela). Naime, svrha primjene odredaba o izricanju jedinstvene kazne pri stjecaju kaznenih djela kod tzv. neprave obnove kaznenog postupka iz članka 498. stavka 1. točke 1. ZKP/08. nije ublažavanje kazne, već potreba da se prilikom izricanja jedne jedinstvene kazne vodi računa o specifičnosti višestrukog počinitelja različitih kaznenih djela i međusobnom odnosu tih djela, imajući u vidu vrstu i vrijeme njihovog počinjenja, s primarnim ciljem da se jedinstvenom kaznom postigne svrha kažnjavanja - naveo je u obrazloženju svoje odluke VKS.

Sander ima ukupno pet presuda. Tri su osuđujuće, dvije su oslobađajuće. Jedna od tih oslobađajućih još nije pravomoćna. Što se tiče objedinjenih kazni, za aferu Planinska osuđen je na šest godina zatvora, koliko je dobio i za aferu Ina Mol, dok je za Fimi mediju osuđen na sedam godina zatvora. Oslobođen je za HEP- DIOKI i Hypo, s tim da mu presuda za Hypo iz listopada lani još nije pravomoćna. To je za tu aferu bilo treće, ponovljeno suđenje. U zatvoru je po raznim osnovama do sada proveo osam godina, a uvjetni otpust može tražiti nakon dvije trećine izdržane kazne.

Priča o Ivi Sanaderu je i priča o (ne)sposobnosti hrvatskog pravosuđa i društva u cjelini da se ozbiljno i uistinu obračuna s korupcijom. Sanader je postao ogledni primjer te (ne)borbe, a dojam je da je zapravo i državi i svojoj stranci samo pokazao kako se korupcija - isplati. Sudski postupci traju godinama, kazne su niske, a novac zarađen na korupciji država od osuđenih optuženika sporo oduzima. Protiv Sanadera se u zadnjih 13 godina vodilo ukupno pet postupka, neki od njih i više puta, a osim zagrebačkog Županijskog suda, nešto su o svemu imali za reći i Vrhovni i Ustavni sud te Visoki kazneni sud. Bio je optužen u aferama Hypo, Ina-MOL, Planinska, Fimi media i HEP-DIOKI. U zbiru je osuđen na 19 godina zatvora, a on i njegova obitelj po tim presudama moraju vratiti 34 milijuna kuna. Za Planinsku i HEP-DIOKI mu se sudilo jednom, za Fimi mediju i Ina MOL dvaput, a za Hypo triput. Prvu osuđujuću presudu u aferi Hypo i Ina-MOL i to pravomoćnu, srušio je Ustavni sud. Ustavne tužbe je podnosio zbog Ina - MOL-a; dvaput, jedna tužba mu je usvojena, jedna odbijena, Planinske; gdje mu je žalba odbijena te zbog Fimi medije, u kojoj o tužbi još nije odlučeno.