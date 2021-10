Djeca kao 'oružje': Istražili smo kako se manipulira u konfliktnim razvodima

Za razliku od Severine Vučković koja je na “H-alteru” razgrnula i “prljavi veš” iz braka s Milanom Popovićem, Angelina Jolie ne usuđuje se javno govoriti kakav je otac Brad Pitt. Spor Jolie – Pitt oko djece sadrži sve bitno za temu konfliktnih razvoda, a paralele se mogu povući i s našim aktualnim polemikama o primjeni, navodno doktrine, “otuđenja roditelja”. Dva smo tjedna uz pomoć tražilica na portalu sudske prakse Vrhovnog suda, Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava iščitali desetke odluka, niz izvješća pravobraniteljica za djecu i istražili statistike o manipulaciji roditelja u razvodima radi otuđenja drugog roditelja od djeteta. Mogli bismo napisati serijal kao i H-alter, i to s puno više i jačih argumenata da su zapravo očevi “žrtve” osobito ako bismo jednako vjerovali njihovim ispovijestima kao što se vjeruje majkama. Ali i to bi bilo pogrešno. Jer, kako je to davno u slavnom citatu Lav Tolstoj formulirao, a što vrijedi i za konfliktne razvode, uistinu sve nesretne obitelji nesretne su na svoj način. I tek kad se čuju sve strane i svi stručnjaci, može se suditi, a i tada se može pogriješiti.