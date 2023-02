Dirljiva reakcija: Muškarac iz SAD-a slobodan nakon što je nevin bio u zatvoru skoro 28 godina

Poništena je presuda Amerikancu koji je gotovo 28 godina bio u zatvoru zbog ubojstva. Lamar Johnson (50) izašao je iz sudnice kao slobodan čovjek nakon presude suca Davida Masona u Missouriju. Sudac je rekao da je djelovao nakon "jasnih i uvjerljivih dokaza" da je Johnson nevin. On je, naime, bio osuđen za ubojstvo Marcusa Boyda 1994. godine.

Lamar Johnson bio je vidno dirnut kada je objavljena presuda, dok su njegovi pobornici počeli klicati i pljeskati. Snimka njegove reakcije brzo se proširila društvenim mrežama.

This is the moment Judge Mason announced he would set aside Lamar Johnson's murder conviction. pic.twitter.com/ZEk1MGLVG9

Prošle godine, odvjetnik Kim Gardner podnio je zahtjev tražeći oslobađanje Johnsona nakon što je proveo istragu s neprofitnom pravnom organizacijom Innocence Project. Nakon saslušanja u utorak, odvjetnički tim kritizirao je ured glavnog državnog odvjetnika koji je forsirao da se Johnsona zadrži u zatvoru, piše BBC.

Glasnogovornik glavnog državnog odvjetnika rekao je da ured neće poduzimati daljnje radnje u ovom slučaju.

It never gets old watching a free man walk away from an unjust conviction. Here is #LamarJohnson as he prepares to meet the media … pic.twitter.com/hjv4zJFXyw