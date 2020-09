Diljem Njemačke mirno prosvjeduju protiv vladinih mjera za suzbijanje koronavirusa

U svijetu je do danas zabilježeno 28,943.657 slučajeva zaraze koronavirusom, no od toga ih se do sada oporavilo čak 20,811.464. Umrlo ih je 924.577, a aktivnih slučajeva je 7,207.616.

Najpogođenija država je i dalje SAD s ukupno 6,676.601 ukupnih slučajeva, a slijedi je Indija s 4,754.356 pa Brazil s 4,315.858.

Nove informacije:

U nekoliko njemačkih gradova su u subotu održani prosvjedi protiv mjera vlade u borbi protiv širenja koronavirusa, a prosvjedi su, kako je izvijestila policija, protekli mirno.

Najviše protivnika mjera protiv koronavirusa, njih 10.000 okupilo se u Münchenu, dvostruko više od prijavljenog.

Prije toga policija je u gradu zaustavila jednu povorku zbog toga što se sudionici nisu pridržavali mjera poput nošenja zaštitnih maski.

Organizator prosvjeda, udruga "Querdenken 089" je sudionike povorke pozvala da se raziđu te da se ponovno okupe na Terezijinom polju, središnjem mjestu današnjih prosvjeda.

Na ovom mjestu se inače održava Oktoberfest koji je ove godine zbog pandemije koronavirusa otkazan.

Govornici na prosvjedu su njemačku vladu optužili za širenje straha od "lažne pandemije" i "oduzimanja ljudskih prava" zbog mjera nošenja zaštitnih maski ili održavanja razmaka.

Među protivnicima mjera protiv pandemije našli su se i protivnici cijepljenja. Pojedinci su nosili majice s natpisom "Protiv obveze cijepljenja, brnjica, državnog nasilja, neiskrenih medija i izdajica naroda".

Manji prosvjedi s oko 1000 sudionika održani su i u Hannoveru i Wiesbadenu.

Istodobno su u organizaciji sindikata i mirovnih udruga održani i protuprosvjedi koji su uglavnom bili upereni protiv ekstremno desnih snaga koje u pravilu zajednički marširaju na prosvjedima protiv vladinih anti-korona mjera.

Krajem kolovoza u Berlinu je tijekom prosvjeda protiv vladinih mjera došlo do izgreda ekstremnih desničara koji su pokušali nasilno ući u zgradu Reichstaga u kojoj zasjeda njemački parlament Bundestag.