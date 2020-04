Deportirali ubojicu jer nisu još imali nalaz njegova DNK

Sjećam se da sam tog dana izašao iz patrolnog vozila. Dok sam hodao prema stanu, pitao sam se izgleda li tako put u pakao. Pretpostavljao sam što me čeka, no ipak nisam bio spreman na to. Kao policijski detektiv koji ubojstva istražuje gotovo 30 godina i to u gradu u kojem ih ima 200 godišnje već sam viđao mrtva tijela. Vidio sam mnoga mrtva tijela, no nikada nisam vidio mrtvo tijelo petogodišnje djevojčice koja je bila pretučena, mučena, seksualno zlostavljana i zadavljena. I zatim odbačena poput kakvog smeća. Tada sam možda prvi put uistinu osvijestio koliko je bitan posao koji radim. Zakleo sam se sebi da ću onoga tko joj je to učinio privesti licu pravde, koliko god to trajalo. Slike koje sam tada vidio progone me godinama – ispričao je prije nekoliko godina Joseph Bamberski za filadelfijski studentski list Centurion.

Ožiljak iz uragana Mitch

On je bio policajac koji je istraživao stravično ubojstvo Iriane DeJesus, petogodišnjakinje koja je u svom susjedstvu bila poznata kao nasmiješena djevojčica koja je u svoje pletenice voljela upletati crvene vrpce. Njezin mladi život brutalno je prekinut 29. srpnja 2000. kada ju je nedaleko od njezina doma u Philadelphiji oteo, pretukao, silovao i zadavio Alexis Flores, čije lice zbog toga zločina od ožujka 2007. krasi popis 10 najtraženijih bjegunaca za kojima traga američki FBI. Američkoj policiji trebalo je dugih sedam godina da ga poveže s tim zločinom, a da stvar bude gora, on je u međuvremenu bio uhićen zbog krivotvorenja osobnih dokumenta, nakon čega je kao državljanin Hondurasa deportiran u tu zemlju.

No kada je uhićen zbog krivotvorenja, policija nije znala da je on počinitelj stravičnog zločina. Doznali su to naime, tek 2007. kada se njegov DNK poklopio s DNK koji je nađen na mjestu ubojstva. Flores je rođen 1975., iako je policija kasnije utvrdila da se koristio krivotvorenim dokumentima, u kojima je mijenjao godine rođenja, u rasponu od 1975. do 1982. U SAD je došao kao ilegalni imigrant, a tvrdio je i da je veliki ožiljak koji ima na vratu potječe od ozljeda koje je zadobio u uraganu Mitch u Hondurasu 1998. Živio je kao beskućnik i skitnica i predstavljao se kao Carlos. Pod tim ga je imenom upoznao i Jorge Contreras koji mu je u ljeto 2000. dao hranu, posao i smještaj. Zaposlio je Floresa kao kućnog majstora u Hunting Parku, naselju u kojem je živjela i ubijena djevojčica.

DNK stigao godinu dana prekasno

Njezino tijelo nađeno je pet dana nakon njezina nestanka, u podrumu napuštene zgrade u kojoj je, kako se vjerovalo, Carlos odnosno Flores živio. Pokraj nje nađena je i jedna majica na kojoj je bilo krvi. Policija je zbog te majice ispitivala Contrerasa, koji ju je prepoznao kao komad odjeće koji je posudio Floresu. Neposredno prije nestanka djevojčica se pred zgradom igrala sa svojom sestrom dok joj je majka skoknula do obližnjeg restorana po hranu. Kada se majka vratila, djevojčice nigdje nije bilo, a dijete koje je bilo u parku policiji je kasnije kazalo kako su je djeca vidjela da odlazi nekamo s Carlosom, držeći ga za ruku. No i on je bio nestao bez traga, pa ga je policija u početku tražila radi obavijesnog razgovora. Istražujući o kome se radi, policija je naknadno doznala njegov pravi identitet te je utvrdila da se radi Alexisu Floresu (24), ilegalnom imigrantu iz Hondurasa.

On je pak pobjegao u Arizonu, gdje je 2002. uhićen zbog krađa u trgovini. Bio je na slobodi, a dvije godine poslije policija je zbog prijave o buci došla u njegov stan na Floridi. Tada je policiji dao krivotvorene dokumente, zbog čega je uhićen, a pretražujući njegov stan policija je pronašla hrpu pornografije. On sam prema policajcima je bio pristojan te im je kazao da je prije živio u Illinoisu i Arizoni. Priveli su ga i zadržali 60 dana, nakon čega su ga u ljeto 2005. deportirali u Honduras. Godinu dana poslije, DNK uzorak iz njegovog stana ubačen je u savezni policijski sustav za identifikaciju DNK, a pravi šok uslijedio je u ožujku 2007. kada se taj uzorak poklopio s uzorkom DNK nađenim na mjestu ubojstva petogodišnje djevojčice. FBI nudi nagradu od 100.000 eura.

