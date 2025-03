Dao savjet mladom Hrvatu: 'Ovo su dvije 'obećane zemlje' za radnike, a ako napraviš ovu stvar, jako će te cijeniti'

Nije tajna da mnogo Hrvata živi i radi u inozemstvu. Ima ih u svim dijelovima svijeta, od Europe, Amerike pa sve do Australije, a nije ni tajna kako dio Hrvata zbog lošijih životnih uvjeta razmišlja o odlasku iz svoje zemlje. Na Redditu je stoga jedan Hrvat tražio savjet o tome u koju zemlju bi mu bilo najbolje otići. - Pozdrav, htio bi se odseliti iz Hrvatske. Punim 21 godinu i želio bih otići dok sam još relativno mlad. Gledao sam više država u EU i izvan nje. Englesku sam oduvijek volio, ali trenutačno tamo nije baš bajno i nisu u EU tako da je i teže otići tamo. Skandinavija i nordijske zemlje mi se sviđaju, ali se tamo teško preseliti. Nizozemska mi se sviđa jer bih možda mogao proći s engleskim jedno vrijeme. Htio bih raditi kao sobar jer gledam da dobijem smještaj od firme, a i imam nešto malo iskustva. Imam nešto malo ušteđevine, oko 1400 eura. Nemam vozačku tako da mi je dobar transport bitan. Što bi preporučili gdje ići i je li uopće izvedivo s obzirom na moju situaciju i financije? - napisao je pa dobio nekoliko odgovora.

Jedan od korisnika mu je čestitao na hrabrosti i motivaciji što želi otići van. - Moja preporuka s obzirom na to da imaš iskustvo rada u hotelu je Austrija. Svaki hotel, pogotovo oni s 4* i više daju smještaj, te je smještaj najčešće u blizini hotela. Jezik ti ne bi bio prepreka, možeš proći s engleskim ili osnovnim njemačkim jer ako planiraš raditi kao sobar, to će njima u početku biti irelevantno. Naravno da ti je bonus i VELIKI plus ako odmah upišeš tečaj njemačkog u obližnjoj školi. Oni će to jako cijeniti i reputacija će ti se odmah dignuti. Plaće su ti otprilike od 1500 eura netto pa do 1900 eura netto za sobara kao i za pranje suđa. To ti sve pišem iz osobnog iskustva- napisao mu je pa dalje savjetovao: - Druga opcija koja je još bolja, ali ju nisam osobno prošao je Švicarska. Oni za poslove kao sobar daju također smještaj, međutim traže malu kompenzaciju na mjesečnoj bazi što se oduzimao od plaće. Plaće su oko 3000-4000 franaka netto. To su jedine države koje preporučujem, ostale ne daju smještaj i onda uopće nije isplativo, čak i Njemačka većinom ne daje smještaj.

