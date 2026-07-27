Današnje vijesti imaju dublju pozadinu: Arhiva nije prošlost - ona objašnjava sadašnjost

Danas kad otvorite portal, gotovo svaka vijest izgleda kao da je došla iznenada. Donald Trump prijeti novim carinama. Vladimir Putin ponovno povlači poteze koji mijenjaju tijek rata. Europska unija donosi odluke koje utječu na gospodarstvo, sigurnost i svakodnevni život milijuna ljudi. U Hrvatskoj političke afere, izbori i odnosi među strankama iz dana u dan pune naslovnice.

No nijedna od tih priča nije počela danas.

Svaka ima svoju pozadinu. Nekad traje mjesecima, nekad godinama. Upravo zato najvredniji tekstovi nisu uvijek oni objavljeni jutros. Ponekad su to analize napisane prije dvije ili pet godina, koje nam i danas objašnjavaju zašto se svijet razvija upravo ovako.

Zato arhiva nije mjesto na kojem završavaju stari članci. Ona je mjesto na kojem današnje vijesti dobivaju smisao.

Prate se događaji koji oblikuju Hrvatsku



Express već godinama prati događaje koji oblikuju Hrvatsku i svijet. Od uspona Donalda Trumpa i promjena unutar američke politike, odnosa Rusije i Zapada, rata u Ukrajini i novih geopolitičkih saveza, preko izbora u Europi, migrantske krize i gospodarskih potresa, pa sve do velikih domaćih političkih priča. Ono što je u trenutku objave bila analiza mogućih scenarija, danas često predstavlja kronologiju događaja koji su se u međuvremenu ostvarili.

To je razlog zbog kojeg se čitatelji sve češće vraćaju starijim tekstovima. Ne zato što traže stare vijesti nego zato što žele razumjeti nove.

Foto: Shuterstock

U rubrici 360° nalaze se velike međunarodne analize koje povezuju događaje iz različitih dijelova svijeta i objašnjavaju kako globalni procesi utječu na Hrvatsku. Politika i društvo prati domaću i europsku političku scenu, donosi razgovore s analitičarima i objašnjava procese koji se ne mogu razumjeti iz jedne dnevne vijesti. Ekonomix približava teme poput inflacije, energetike, tržišta rada i javnih financija, a Crni svijet kroz istraživačke tekstove i rekonstrukcije otkriva što se događalo iza najpoznatijih kriminalističkih slučajeva. U rubrici Kultura nalaze se intervjui, eseji i priče koje ostaju relevantne dugo nakon objave, a Točka zarez okuplja autorske kolumne koje nude drukčije poglede na aktualne teme.

Arhiva postaje kronologija događaja

Vrijednost takvih tekstova najbolje se vidi upravo s odmakom vremena. Kada danas čitamo analize o odnosima Trumpa i Putina, europskoj sigurnosti ili političkim promjenama u regiji, možemo usporediti tadašnja predviđanja s onim što se u međuvremenu doista dogodilo. Tako arhiva postaje mnogo više od zbirke članaka - pretvara se u kronologiju događaja koja pomaže povezati činjenice, razumjeti motive i prepoznati obrasce.

U vremenu u kojem društvene mreže nude sve kraće informacije, a algoritmi favoriziraju brzinu umjesto dubine, upravo kvalitetno novinarstvo dobiva novu vrijednost. Ne zato što je najbrže nego zato što ostaje relevantno.

Pristup arhivi Expressa omogućen je putem Google Sign-In prijave. Dovoljno je prijaviti se Google računom, bez dugotrajne registracije i dodatnih obrazaca, kako biste u nekoliko klikova otvorili arhivu političkih analiza, istraživačkih priča, reportaža, intervjua i komentara koji pomažu razumjeti ne samo što se dogodilo nego i zašto se dogodilo.

Jer vijesti govore što se događa danas. Arhiva pokazuje kako je sve počelo.