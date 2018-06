Damiru Matanu ponovno sude za ubojstvo supruge zbog proceduralne pogreške

Na karlovačkom Županijskom sudu danas je održano ponovno ročište za suđenje Damiru Matanu (57) koji je u srpnju 2015. ubio svoju suprugu Snježanu Matan nakon svađe u obiteljskoj kući u karlovačkom naselju Drežnik.



Županijski ga je sud lanjskog srpnja osudio na 31 godinu zatvora zbog teškog ubojstva supruge Snježane koju je obio iz puške, nakon čega je pucao i sebi u usta, ali je preživio pokušaj samoubojstva. Matan je nepravomoćno osuđen na teško ubojstvo jer mu je dokazano da je suprugu maltretirao i tukao dugi niz godina u braku u kojem imaju dvije kćeri, posebno kada je bio pijan. Tada ju je ljubomoran maltretirao, često su se svađali, a i tukao ju je, o čemu su na suđenju svjedočile kći mu i punica.

Matan je imao problema s alkoholom, zbog čega je bio i na liječenju na što ga je natjerao poslodavac, uz prijetnju otkaza. Prva prijava koju je policija imala vezano uz obiteljsko nasilje dogodila se još 1999. godine nakon čega je Snježana pokrenula i pitanje razvoda, ali je postupak obustavila.

No, Vrhovni je sud presudu, u kojoj je Matan dobio i godinu dana zbog ilegalnog posjedovanja oružja i pokušaja ubojstva u punice, ukinuo uvažavanjem žalbe Matanovog odvjetnika. Početkom godine ukinuo prvostupanjsku presudu zbog bitne povrede odredbi

kaznenog postupka i Kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog odluke o kazni, stoji u pojašnjenju Vrhovnog suda.



Naime, tijekom suđenja su ispitani okrivljenikova kći, punica i brat, ali im nije dano do znanja da će se njihovi iskazi moći koristiti kao dokaz u postupku, niti je to bilo navedeno u zapisniku sa suđenja, stoji u pojašnjenju odluke Vrhovnog suda.



Matanova kći Ivana, te punica Dubravka Mikšić, kao i brat Božidar, došli su na ročište ponovljenog suđenja i dali svoje iskaze kao i na prvom ročištu. Damir Matan i u ponovljenom ročištu ne negira da je surpugu ubio, ali i dalje tvdi da suprugu nije zlostavljao godinama u braku.