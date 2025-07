Damir je pobijedio rak, a vatrogasac Josip ispunio je obećanje: 'Usrećio me kad mi je bilo najteže'

Nakon duge i teške borbe s leukemijom, mladi Damir Pejić iz Vukovara dočekao je svoj najsretniji dan – pobijedio je bolest. No, to nije kraj njegove nevjerojatne priče. Jedan poseban čovjek, zagrebački vatrogasac Josip Fabijanić, stajao je uz njega tijekom cijelog puta – dan po dan, korak po korak – sve do ispunjenja jednog velikog obećanja: zajedničkog ljetovanja na moru, piše RTL

Kako smo ranije pisali, Damir i Josip upoznali su se zahvaljujući nesvakidašnjoj gesti – vatrogasac Josip je zbog Damira odustao od vlastitog, već plaćenog ljetovanja, dok je pomagao u gašenju požara u Tučepima, i to u vrijeme vlastitog godišnjeg odmora. Taj čin spojio je njih dvojicu u trenutku kada je Damiru bilo najteže. Prije svega godinu dana, ostao je bez majke koja je izgubila bitku s rakom, a sam Damir tada se drugi put suočio s leukemijom.

Prilikom njihovog prvog susreta, Josip je Damiru obećao da će idućeg ljeta ljetovati zajedno. "Iduće godine, iduće ljeto, ćemo ti i ja spojiti Vukovar i Zagreb, završit ćemo u Tučepima. Ti ćeš sa mnom i mojim klincima ljetovati zajedno. Bit ćemo na moru i imat ćemo ti i ja zajedničko ljetovanje. Može?" pitao ga je tada Josip, a Damir je bez razmišljanja pristao.

Obećanje je održano – i to na najljepši mogući način. Ove godine ljetovali su u Tučepima, u apartmanima koje Josip i njegova obitelj često posjećuju. Vlasnik apartmana, dirnut pričom, odlučio im je ustupiti smještaj potpuno besplatno. "Možda oni koji se sad bore s teškom bolešću misle da je sve crno, ali ja vjerujem da iza toga stoji neka sretnija priča koja će ih usrećiti. Kao što je Josip usrećio mene, vjerujem da će netko ili nešto usrećiti i njih.", kazao je Damir za RTL. Njihov odnos prerastao je u pravo prijateljstvo. Josip, kako kaže, došao je u Damirov život upravo onda kada mu je to bilo najpotrebnije.

Podsjetimo, Damir je prvi put obolio od leukemije s 11 godina, a bolest se vratila nekoliko godina kasnije. "Bog ti sve u životu da s nekim razlogom. Možda je mojoj mami tako olakšao muke jer joj je bilo teško gledati da se njezino dijete opet liječi. Gledam na sve s pozitivne strane", rekao je tada za RTL.