Emotivan susret bolesnog Damira (16) i vatrogasca koji mu je poklonio ljetovanje: 'Iduću godinu zajedno ti, moji klinci i ja'

Damir Pejić iz Vukovara, koji se već drugi put bori s leukemijom, imao je jednu želju: upoznati vatrogasca koji je zbog njega odbio besplatno ljetovanje. Prije dva mjeseca Damir je izgubio majku, a zagrebački vatrogasac Josip Fabijanić, koji je gasio požare u Tučepima iako je bio na godišnjem odmoru, odlučio je prepustiti svoje plaćeno ljetovanje 16-godišnjem Damiru.

Damir je izrazio želju da upozna Josipa, a ta mu je želja sada ispunjena. Susreli su se, a snimku tog emotivnog trenutka objavio je RTL. Josip je za Damira pripremio i iznenađenje – majicu s natpisom. Uz to, Josip je obećao Damiru da će idućeg ljeta zajedno provesti vrijeme u Tučepima, na zajedničkom ljetovanju s Josipovom obitelji. "Iduće godine, iduće ljeto, ćemo ti i ja spojiti Vukovar i Zagreb, završit ćemo u Tučepima. Ti ćeš sa mnom i mojim klincima ljetovati zajedno. Bit ćemo na moru i imat ćemo ti i ja zajedničko ljetovanje. Može?" upitao je Josip Damira, koji je odgovorio potvrdno.

Podsjetimo, Josip Fabijanić, vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, proveo je četiri dana godišnjeg odmora gaseći požar podno Biokova. Dok je s dalmatinskim kolegama spašavao Tučepe, kazao je: "Već pet godina svaki put ide uniforma sa mnom. Moja žena je luda zbog toga." U reakciju RTL-a Danas potom je stigla molba jednog inženjera. On je, naime, zaželio vatrogascu i njegovoj obitelji platiti ljetovanje, i to po mogućnosti negdje izvan Hrvatske kako ne bi opet radio.

Ipak, Josip je još jednom pokazao koliko je velik čovjek i odlučio je svoje mjesto prepustiti bolesnom dječaku s leukemijom. "Gospodinu hvala i hvala uime moje obitelji. Ako postoji takva volja kod gospodina da nagradi neki posebni trenutak, neku posebnu osobu… hvala mu. Meni se u glavi vrti jedan dečko iz Vukovara. Damir, ako se ne varam. Šesnaest godina ima, kao moje dijete", odgovorio je na to Fabijanić pa poslao poruku mladiću.

VEZANI ČLANCI:

"Ja ću, Damire, tebi to prepustiti jer tebi su ta sredstva puno bitnija i puno bitnije ti je da u životu kreneš u jednom ljepšem svjetlu, da za tebe bude neki ljepši trenutak od one patnje koju si prolazio. Damire, za tebe. Ok? Može? Drži se, stari", kazao je vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Inače, mladić Damir Pejić iz Vukovara drugi se put bori s leukemijom, a prije dva mjeseca bitku s karcinomom izgubila je njegova majka. Prvi put je leukemiju dobio kad mu je bilo 11 godina. Nedavno su nalazi pokazali da se bolest vratila. "Čudno, ali navikneš se. Eto, meni se drugi put vratila leukemija. Sad idemo i drugi put prijeći preko toga pa da sve nastavimo normalno", rekao je Damir za RTL. "Pa ja sam u početku čak možda to i najbolje podnio što se tiče majke. Gledam da ti Bog sve u životu da s nekim određenim razlogom. Da je možda i njoj olakšao muke zato što je gledala da joj se dijete opet liječi pa da je nekako i nju spasio, tako da na sve gledam nekako s vedrije strane, s te pozitivnije strane", kaže.

Podsjećamo da se sutra u Vukovaru održava velika akcija darivanja krvi Zaklade Ane Rukavine. Akcija će trajati od 13 do 15 sati kako bi se pronašao podudarni donor matičnih stanica. I vi možete pomoći Damiru uplatom na broj računa njegove bake: Jela Pejić, IBAN HR3024020063212614462

FOTO 135 heroja u akciji: Pogledajte nemilosrdnu borbu s velikim požarom kod Solina