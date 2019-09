‘Dali smo poticaj, nema prisile na isplatu neporeznih naknada’

S prvim danom rujna na snagu je stupio izmijenjeni pravilnik o porezu na dohodak po kojemu tvrtke mogu radnicima isplatiti 5000 kuna toplog obroka godišnje paušalno ili 1000 kuna na mjesec uz predočenje računa. Također, porezno priznati trošak postaju troškovi smještaja radnika te vrtića za djecu zaposlenih. Povećava se i iznos neoporezive dnevnice na 200 kuna.

– Dali smo mogućnost poslodavcima da povećaju primanja zaposlenika, što u konačnici znači i povećanje plaće i standarda. Vlada pruža poticajne mjere, no nema prisile na isplatu – kazao je ministar financija Zdravko Marić.

Na pitanje hoće li i kako Vlada koristiti neporezne naknade, jer je i sama poslodavac, ministar kaže da je zasad fokus na problematici osnovica plaća, no ostavio je otvorenu mogućnost rasprave o koeficijentima i mjerama koje su predviđene pravilnikom uz opasku da država mora voditi mudru i racionalnu politiku javnih financija.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Vlada zna da njezini zaposlenici zaslužuju veća primanja, ali ne može se zanemariti u kakvim uvjetima funkcionira država te kakvi su izazovi na makroekonomskom planu – istaknuo je Marić. Vezano uz štrajkove i prosvjede Marić je rekao kako ga suradnici informiraju o tijeku pregovora te da je rasprava konstruktivna.

– Vidjet ćemo do kuda i na koji način će to ići. Vlada će se držati dinamike koja je dio strategije plaća - trend povećanja od dva do tri posto – zaključuje.