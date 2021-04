Ako je zabranjen 'heil Hitler', onda treba biti i 'za dom spremni'. Komemoracija treba biti iznad politike

S veleposlanikom Izraela u Hrvatskoj Ilanom Morom razgovarali smo o odavanju počasti žrtvama ustaškog režima u logoru Jasenovac, koje ni ove godine neće proći bez podjela, o odnosima dviju država te o tome kako je Izrael organizirao i kako provodi iznimno uspješnu kampanju cijepljenja protiv COVID-19.

Ove godine ponovno neće biti jedinstvene komemoracije žrtvama ustaškog režima u Jasenovcu. Kako to komentirate?

Zajedničke komemoracije nema zbog pandemije, što mogu razumjeti, no nadam se da to ubuduće neće biti prepreka. Jasenovac je u srcu onoga što u Hrvatskoj nazivaju konsenzusom – osim malog dijela ljudi koji ga žele dovesti u pitanje, velika većina hrvatskog stanovništva razumije i prihvaća narativ da je to mjesto bilo logor za uništenje u kojem su ustaške ubojice hladnokrvno i sistematski ubijale Židove, Srbe, Rome i antifašiste.

Je li u pozadini odvojenih komemoracija ideologija ili politizacija?

Ne mogu to komentirati jer je riječ o unutrašnjoj hrvatskoj politici, ali kao netko tko ima neizravne interese o temi Jasenovac, kao Židov i Izraelac, mislim da pitanje holokausta treba biti iznad dnevne politike. Nadam se da će pronaći način da se održi zajednička komemoracija, na kojoj će sve strane biti jednake i pokazati podršku i sjećanje ljudima pobijenima u Jasenovcu i drugdje.

U kojoj ćete vi skupini biti?

Lani nisam išao zbog pandemije, a godinu prije sam bio u dvije – onoj Hrvatskog sabora i Židovske općine. Ove godine, opet zbog pandemije, svi smo podijeljeni u grupe. Ma koliko želim biti s premijerom, ministricom kulture i, naravno, predsjednikom, ne mogu zbog instrukcije da dođem u određeno vrijeme.

Druga točka prijepora u Hrvatskoj je tretman pozdrava “za dom spremni”. Nedavno je Židovska općina pokrenula inicijativu o promjeni Kaznenog zakona kojim bi se taj pozdrav kažnjavao. Treba li ga zabraniti?

Zbunjen sam. U prvi službeni posjet u Hrvatskoj išao sam u Vukovar i ondje čuo o hrabrosti boraca i branitelja grada. Rekli su mi da se taj slogan koristio za vrijeme Domovinskog rata. Onda sam išao u Jasenovac i čuo – naravno ne prvi put – da ZDS predstavlja ono što ne mogu prihvatiti. Zamislite, ako sam ja zbunjen, kakvi će biti srednjoškolci koji idu u Jasenovac, i čuju jedno, a tjedan kasnije u Vukovar gdje čuju suprotno. Suprotno. Postoji potreba da se raščisti što on znači. Meni je to konfuzno – s jedne strane ZDS simbolizira najveće moguće zlo, a s druge povezuje se s hrabrim borcima koji su branili domovinu. To treba razjasniti, ne zbog povijesti, već radi budućih generacija. To je moja pozicija. Ako je pozdrav “heil Hitler” zabranjen u Njemačkoj i drugim zemljama koje su bile pod okupacijom ili su surađivale s nacističkom Njemačkom, onda bi i drugi slogani trebali biti zabranjeni. To nema veze s tim podržavam li jednu ili drugu stranu u Domovinskom ratu.

Kako se osjećate kad vidite skup i osobu u majici s tim pozdravom?

Zašto bih na to odgovorio kad možete vidjeti reakciju nekih visokih dužnosnika u Hrvatskoj, kako oni reagiraju kad to vide. Te reakcije govore same za sebe.

Jeste li ikad o tom pitanju razgovarali s hrvatskim vlastima, premijerom, predsjednikom, ministrima?

To je unutarnje hrvatsko pitanje. Ako me pitaju, reći ću im, ali me nisu pitali. Pitaju me novinari i tada dajem iskreno mišljenje, isto kao o dobrim odnosima između Hrvatske i Izraela. Inicijativu za promjenu zakona ostavljam Židovskoj općini i političarima u Hrvatskoj i siguran sam da će na kraju biti donesena prava odluka. Hrvatska je dio EU, pripada prestižnom klubu 27 zemalja, i to će se pitanje riješiti na korist hrvatskih građana tako da budu ponosni na njega. Možda ne svi, ali velika većina, nadam se.

Izrael je najuspješnija svjetska priča kad je riječ o cijepljenju protiv COVID-19. Naravno, ništa ne bi bilo moguće da nije bilo cjepiva, no kako ste uspjeli organizirati samo cijepljenje i procijepiti veliki dio populacije?

Organizacija je ključno pitanje, kako organizirati takvu kampanju da ljudi dođu na cijepljenje. Premijer Netanyahu odigrao je ključnu ulogu u nabavi cjepiva, ali – kako se kaže – konja možeš dovesti do vode, ali ne i natjerati ga da pije. Izrael ima napredan i moderan sustav zdravstvene infrastrukture, i četiri osiguravajuće organizacije koje imaju najmoderniju tehnologiju koju su do kraja iskoristile te bile vidljive u svakom kutku zemlje kako bismo što prije procijepili stanovništvo po dobnim i rizičnim skupinama.

Gdje se provodi cijepljenje, u kojim objektima?

Iskoristili smo sve što smo mogli: sportske arene, parkirališta, bolnice... Sve što je bilo prazno zbog korone pretvorili smo u centre za cijepljenje. Supruga i ja bili smo gotovi za pet minuta. Ušli, dobili cjepivo, izašli i aleluja! Odmah sam primio i SMS da sam dobio cjepivo i datum sljedeće doze za dva tjedna, a nakon toga online i potvrdu o cijepljenju. Prije se znalo kritizirati organizacije da su na socijalno-demokratskim temeljima, vezane za stranku. Sad se sustav jednakosti pokazao u najboljem svjetlu i možemo biti ponosni. Obavili smo ogromnu operaciju – 88 posto starijih od 55 godina primilo je obje doze.

Kakvi su odnosi Hrvatske i Izraela?

Zasta dobri, provodimo aktivnost na raznim područjima. Pokušavam još više promovirati aktivnosti u sektorima poljoprivrede i turizma.

Kako to ide?

Ide. Jer ako stanete, idete unatrag. Ne ide tako brzo kako bi netko očekivao, ali ide u pravom smjeru i s obje strane radimo najbolje što možemo. U Izraelu Hrvatsku smatramo prijateljskom zemljom u EU. Od nje dobivamo prijateljsku potporu, i ona je obostrana. U sve vrijeme koliko sam ovdje, imam samo dobre riječi i za suradnju i za odnos s ljudima.

Imate li kakav savjet? Može li Izrael s uspješnim iskustvom u cijepljenju pomoći Hrvatskoj?

Nisam liječnik ni savjetnik, neću ništa reći, ali postoji suradnja i između zdravstvenih vlasti. Izrael je dio globalne kampanje za borbu protiv pandemije, nije to borba u kojoj jedna zemlja može pobijediti.

Da vas iz Hrvatske pitaju za pomoć?

Hipotetsko je pitanje, ali definitivno nećemo reći ne. U Izraelu smo u zadnjih deset godina imali tri velika požara. Sva tri puta smo tražili pomoć Hrvatske i nikad nismo čuli riječ “ne”.