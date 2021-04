Seizmolog Fiket o današnjoj tutnjavi: 'Što ne zabilježi seizmometar nije potres'

Što ne zabilježi seizmometar nije potres, rekao nam je seizmolog Tomislav Fiket koji nam se javio s terena u Petrinji gdje su otkada su dobili novu opremu, naši seizmolozi raspoređeni svakoga dana istražujući posljedice razornog potresa kako bi o njemu doznali što više.

Naš je upit bio povezan s obavijesti EMSC-a prema kojoj se u Zagrebu oko pola 12 osjetio potres. Kako je ranije bila najavljena i vježba ratnih mlaznih zrakoplova s mogućnošću probijanja zvučnog zida i to smo uzeli kao mogućnost te dojave.

– To seizmometar može zabilježiti, no odmah je moguće uočiti razliku, no ovoga puta seizmometar nije zabilježio ništa pa tako nema nikakve indicije o čemu bi se moglo raditi. Ono što ova obavijest vjerojatno jest tiče se dojava građana koji, u slučaju da nešto osjete, popunjavaju za to namijenjen upitnik koji onda drugi građani koji su osjetili isto potvrđuju. Poznato je da smo mi najaktivnija nacija kada se o potresima radi gdje naše dojave broje stotinama puta više od drugih, rekao je seizmolog Seizmološke službe.

