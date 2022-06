'Čitav život borim se za ovaj grad' – Tomislav Tomašević, vođa kome je osmijeh rijetko na licu

Opreznosti i trezvenosti nikad dosta u politici. Toga katkad fali i onim političarima koje karakterizira ozbiljnost, kao što je Tomislav Tomašević, vođa kome je osmijeh rijetko na licu. Još u pobjedničkom govoru, održanom netom što je ostvario velik uspjeh na izborima (gotovo dvije trećine glasova u drugom krugu), novi gradonačelnik Zagreba je upozorio da njega i saveznike čeka velik posao te zatražio od građana strpljivost i sudjelovanje u promjenama koje "neće biti ni brze ni jednostavne". No zbivanja u proteklih točno godinu dana, od kada je stupio na dužnost, pokazala su da je navedeni posao još opsežniji i teži te da će se do promjena usmjerenih na ostvarenje potencijala Zagreba morati doći puno sporije i uz znatno veće komplikacije nego što su to prvotno smatrali Tomašević i ljudi oko njega, pa i mnogi drugi javni čimbenici i građani.