Cijena cestarine će biti jeftinija pet posto, ali skuplje udarnim vikendima

Novi sustav naplate cestarine u Hrvatskoj, koji će danas biti službeno predstavljen u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a o kojem je Večernji list već pisao, trebao bi donijeti i novi tarifni model naplate cestarine na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta i Autoceste Rijeka – Zagreb.

Kako doznajemo, model je pripremila radna skupina koja je radila i na novom sustavu naplate i prema njemu bi osnovna cijena cestarine bila niža vjerojatno pet posto, no uvela bi se skuplja cestarina za udarnih vikenda u turističkoj sezoni. U Ministarstvu i radnoj skupini pri izradi tog modela računali su na uštede koje će se postići novim sustavom beskontaktne naplate, a koji će se, podsjetimo, obavljati očitanjem registracijskih pločica – ALPR ili putem elektroničkog uređaja u vozilu – DSRC.

Osnovna cijena

Procjenjuje se da bi taj novi sustav na mjesečnoj bazi mogao donositi uštede od oko 13 milijuna kuna u odnosu na trenutačni sustav koji obilježavaju visoki troškovi naplatnih mjesta, blagajnika, transporta gotovog novca... Stoga bi se otvorio prostor za snižavanje osnovne cijene cestarine, a koliko će to biti, još nije konačno odlučeno. Osnovna cijena cestarine na autocestama HAC-a i ARZ-a iznosi 0,3864 kune po kilometru.

S pojeftinjenjem od pet posto cijena cestarine na autocestama HAC-a vratila bi se na razinu iz 2017., kad je došlo do usklađenja njihovih cijena s ARZ-om. Sniženje bi se odnosilo i na HAC-ove i na ARZ-ove autoceste. Tako bi izvansezonska cijena cestarine, primjerice, na relaciji Zagreb – Split, koja sad za prvu skupinu vozila iznosi 181 kunu, s pojeftinjenjem od pet posto osnovne cijene iznosila 174 kune. No to će opet ovisiti o tome koji se dan u tjednu putuje jer se razmatra da se po uzoru na druge europske zemlje formiraju i tarifni modeli koji će omogućiti još niže cijene cestarine u razdobljima niže opterećenosti i više cijene u vremenima najvećeg zagušenja, kao što su udarni vikendi u turističkoj sezoni. A to će biti moguće jer nova tehnologija koja će se uvesti omogućava jednostavnije i brže formiranje cijena.

Dodatni popusti na cijenu cestarine mogli bi biti uvedeni na električna i hibridna vozila, dok bi viša cijena bila uvedena za vozila koja imaju emisijske razrede ispod norme EURO 6 za III. i IV. skupinu vozila.

Početak 2022.

Osim niže osnovne cijene cestarine, predviđa se usklađivanje popusta na ENC s popustima u drugim EU članicama. A to će značiti da će samo česti korisnici autoceste imati pravo na taj popust. Sad svi korisnici ENC-a imaju pravo na popust bez obzira na to koliko se voze autocestom, a on je, ovisno o modelu, od 13 do 38 posto. Po novom će taj popust biti maksimalnih 13 posto, što je sukladno EU pravilima. Novi tarifni model trebao bi biti predstavljen do početka implementacije novog sustava naplate. A radovi na implementaciji sustava započet će iduće godine, a planirani je početak 2022.

Video: Veće cijene cestarine od 15. lipnja