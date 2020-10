Pristižu podaci po županijama: U Primorsko-goranskoj 17, u Sisačko-moslavačkoj 13 novooboljelih

Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno je 2.206, među njima je 361 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, ukupno je zabilježeno 18.989 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 310 preminulo, ukupno su se oporavile 16.473 osobe. U samoizolaciji je trenutno 10.908 osoba.

09:40 - Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 167 uzoraka briseva (78 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđena jedna pozitivna osoba s područja Istarske županije.

Radi se o učeniku srednje škole iz Pule. U tijeku je epidemiološka obrada, provođenje protuepidemijskih mjera i dekontaminacija prostora. U mjere samoizolacije trenutno je stavljeno 19 osoba (učenici, djelatnik škole).

Dvojica igrača Rukometnog kluba Karlovac, koji su pozitivni na COVID-19, igrali su u nedjelju utakmicu u Labinu sa RK Rudan Labin. U mjerama samoizolacije je ukupno 35 osoba povezanih s tim događajem, priopćio je Stožer.

09:24 - U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 pozitivan nalaz na koronavirus potvrđen je kod 17 osoba, a 14 osoba je ozdravilo. Na današnji dan na području Županije aktivna su 122 slučaja Covid 19.

08:58 - Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji, trinaest je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o deset osoba s područja grada Siska, jednoj osobi s područja grada Petrinje, jednoj osobi s područja grada Kutine te jednoj osobi s područja grada Popovače.

08:22 - Danas imamo 161 novooboljelog u Gradu Zagrebu, izjavio je u emisiji "U mreži Prvog" ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" Zvonimir Šostar. Više pročitajte ovdje.

08:14 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 64 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 53 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 11 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 317 osoba, a ukupno je testirano 10027 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 77 uzoraka, od kojih je 10 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Posjete i ulazak u socijalne ustanove kao što su domovi za stare i nemoćne, do daljnjega su ukinute, domovi zdravlja funkcioniraju tako da će se obavljati mjerenje temperature i dezinficiranje na ulazu, za sve ostale slučajeve postoje obiteljski liječnici te se svakako apelira na građane da odgode manje važne preglede, poručuju iz Stožera.

07:45 - "Primijetili smo da prilikom radnih aktivnosti dolazi do povećanje broja oboljelih, pa smo došli do toga da uvedemo i nošenje maski u ostalim zatvorenim dijelovima, ali i na otvorenom prostoru. Apsolutno su to red ispred pošte, bankomata, grupiranje na autobusnim stajalištima. No nitko to ne može kontrolirati. Potrebno je apelirati na osobnu odgovornost i znati da je ovo opasna bolest koja može završiti sa zdravstvenim teškoćama", kazao je jučer ministar Vili Beroš nakon sastanka Nacionalnog stožera i Stožera civilne zaštite grada Zagreba.

Davor Božinović tom je prilikom najavio da će se danas održati sastanak vezan uz blagdan Svih svetih i organizaciju prijevoza kako bi se pripremile preporuke koje će biti provedive u praksi s ciljem sprječavanja širenje zaraze i zaštite zdravlje građana, kao i poseban sastanak sa zapovjednicima postrojbi civilne zaštite opće namjene gradskih četvrti Grada Zagreba s ciljem unapređenja rada i međusobne koordinacije.