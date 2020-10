'U redu ispred pošte ili bankomata trebat će maska. Zagreb premali za mjere po kvartovima'

Završio je sastanak Nacionalnog stožera i Stožera civilne zaštite grada Zagreba zbog pogoršanja epidemiološke situacije.

"S obzirom na brojke i pogoršanja epidemiološke situacije mi poduzimamo sve kako bi se prilagodili izazovima. Razgovarali smo o mjerama koje bi se mogle poduzimati o mjerama na nacionalnoj razini ali i o mjerama koje će Vijeća GČ predlagati Nacionalnom stožeru. Sutra će biti sastanak o prijevozi tijekom dana Svih Svetih. Mi ćemo se također ponovno sastati kako bi procijenili situaciju u Gradu Zagrebu", kazao je Božinović.

ZET će održati sastanak sa zagrebačkim stožerom oko prijevoza za dan Svih Svetih. Na pitanje bi li se mjere mogle donositi na razini gradskih četvrti Božinović je rekao:

"Načelno da. Ako je žarište u nekom dijelu Zagrebu donosit ćemo mjere koje su usmjerene lokalno". "Primjenjivat će se i mjere u Zagrebu kojeg su nacionalnog karaktera o čemu pričamo s gospodarstvenicima. Mi ćemo učiniti sve, je l' to je politika svih zemalja da se izbjegne ponavljanje lockdowna, mora gospodarstvo ići dalje, djeca moraju u školu, i svi se moramo ponašati odgovorno", dodao je Božinović.

"Vrijeme za novi lockdown nije došao, a nadamo se da neće. Održavajmo distancu, nosimo maske, perimo ruke, to je najbolji način da spriječimo širenje zaraze", kazao je za N1 ministar zdravstva Vili Beroš nakon sastanka.

"Nemoguće je predvidjeti što nam donosi pandemija, moramo biti oprezniji", dodao je.

"Mi u Nacionalnom stožeru komuniciramo s lokalnim stožerima, stoga je važno bilo razgovarati sa stožerima gradskih četvrti, da vidimo kakvo je stanje na terenu", kazao je.

"Mislim da mjere moraju biti selektivne, a da je Zagreb ipak premali da bi za gradske četvrti propisivali mjere", dodao je na pitanje o tome da je na tom tragu govorio ministar Božinović. "Naravno sve to ovisi o epidemiološkoj situaciji", dodao je Beroš.

Primijetili smo da prilikom radnih aktivnosti dolazi do povećanje broja oboljelih, pa smo došli do toga da uvedemo i nošenje maski u ostalim zatvorenim dijelovima, ali i na otvorenom prostoru. Apsolutno su to red ispred pošte, bankomata, grupiranje na autobusnim stajalištima. No nitko to ne može kontrolirati. Potrebno je apelirati na osobnu odgovornost i znati da je ovo opasna bolest koja može završiti sa zdravstvenim teškoćama", kazao je.

"Kontrole će biti učestalije. Ne razmišljamo o sankcijama", dodao je.

"Moguće je da broj oboljelih naraste značajnije ako ne budemo odgovorni", dodao je.