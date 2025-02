'Časni sude, molim što blažu sankciju iako je izazvao nesreću s 3,87 g/kg alkohola u krvi'

Čak s 3,87 g/kg alkohola u krvi imao je V. K. (34) lani u srpnju ali ni tako teško pijanstvo nije ga pokolebalo u procjeni svojih sposobnosti da upravlja teretnim automobilom. Iako nakon nesreće nije bio u stanju samostalno stajati na nogama. Posljedica se dogodila u Samoboru gdje je u ulici Grada Wirgesa naletio na vozilo koje je zajedno s vozilima ispred njega na raskrižju stajalo zbog crvenog svjetla na semaforu. Vozač udarenog vozila lakše je ozlijeđen. Općinski sud u Novom Zagrebu po sutkinji Veri Matijaščić zbog toga je pijanom vozaču izrekla novčanu kaznu od 1700 eura i mjeru zabrane vožnje u trajanju od šest mjeseci. Uz to mora platiti i 100 eura za troškove postupka, 99,54 eura za troškove vještačenja i 27 eura za policijsku izradu skice mjesta prometne nesreće.

V. K. je odmah nakon nesreće dobrovoljno otišao na dva mjeseca u bolnicu "Sv. Ivan" liječiti se zbog ovisnosti o alkoholu i još se liječi uzimajući propisanu mu terapiju. Do studenog je bio na bolovanju, a zatim je sporazumno s poslodavcem raskinuo radni odnos, te se obvezao nadoknaditi štetu na vozilu. Trenutno je nezaposlen i bez primanja, a ima stambeni i još jedan kredit na ukupno 500 eura. Stoga je molio sutkinju da i to uzme u obzir, a njegova braniteljica je rekla: "Časni sude, obzirom na iznesenu obranu okrivljenika u kojoj priznaje počinjenje prekršaja za koje se tereti i iskreno se kaje, obećaje da to više neće činiti...", nabrajajući sve što je okrivljenik samoinicijativno poduzeo i što ga je sve snašlo, molila je sud da prema okrivljeniku primijeni najblažu moguću sankciju. Sutkinja je vodila računa i o tome da je okrivljenik 15. prosinca 2023. već bio pravomoćno osuđen jer je vozio dok je imao više od 1,5 g/kg alkohola u krvi.

GALERIJA Zgrada u Splitu postala hit na mrežama. Primjećujete li nešto neobično na fasadi?