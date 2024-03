Butković: Notorna je laž da moj brat radi s državnim tvrtkama. Karamarko na listi? Dozvolite...

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostovao je u RTL-u Danas gdje je komentirao prepreku s predsjednikom Zoranom Milanovićem koja je krenula na društvenim mrežama. Naime, nakon što je Butković na Facebooku spočitnuo Milanoviću odnos s Miloradom Dodikom, oglasio se i sam predsjednik pa mu na to odbrusio pitanjem - ''Kako ide bratov posao s kamionima?''.

Milanović se uz to kasnije i oglasio pa komentirao kako je ''brat Olega Butkovića bivši policajac koji je ostavio uniformu i krenuo s poslovima podizvođača na megaprojektima koje ministarstvo vodi''. Butković je odgovorio na ove prozivke te demantirao kako njegov brat vodi poslove s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne, to je više puta bila tema i pokušaj da se ide u tom pravcu. Moj brat ne radi s državnim tvrtkama ni kao izvoditelj ni kao podizvoditelj. To se može lako provjerit, to je notorna laž. On je u svom stilu krenuo na obitelj, iznoseći notorne neistine i laži. Neću mu na to odgovarati, ali on će morati odgovoriti ljudima zašto je Dodik njegov prijatelj, što su razgovarali i zašto mu je on jedini prijatelj. Jedini mu je to doseg u ovih pet godina. Njemu je uvijek isti motiv, njemu ni obitelj nije svetinja. Neću mu odgovoriti da se diram u članove njegove obitelji - poručio je pa objasnio i zašto je Milanoviću na samom početku njihovih prepirki predbacio odnose s Dodikom.

- Jeste li pratili izjave predsjednika RH u posljednje vrijeme oko rata u Ukrajini? Vidimo koju je stranu odabrao i kakvu politiku vodi čitavo ovo vrijeme. Jedno je s nekim se sastati i čvrsto biti na strani zapadne civilizacije i osuditi rat. On to nije napravio, čitavo vrijeme je imao proruske stavove. On mora objasniti ljudima svoje stavove i zašto se sastaje s Dodikom - komentirao je.

POVEZANI ČLANCI:

Osvrnuo se i na navode da bi se na izbornim mogla pojaviti Jadranka Kosor, navodeći kako je u pitanju bila šala, a onda komentirao i Tomislava Karamarka kao potencijalnu osobu.

- Mi smo imali sjajan sabor stranke u nedjelju na kojoj je bio gost, pozdravljen je što je regularno i korektno i ništa više od toga. Nismo razgovarali o listama ni kandidaturi Karamarka na izborima. Bi li ga volio vidjeti na listi? Dozvolite da o tome govorimo unutar stranke - poručio je Butković.

>> GALERIJA Milanovićev život u slikama - od malih nogu do političke karijere