Butković: 'Ne razumijem odakle strah, procedura je zadovoljila sve kriterije'

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković izjavio je u subotu, govoreći o izboru i sigurnosnoj provjeri glavnog državnog odvjetnika, da se postavlja niz pitanja zašto to prije devet godina nije bilo bitno a sada se, nakon transparentno provedene procedure, rade tirade, vrijeđanja i difamacije. "Postoji čitav niz logičnih pitanja zašto prije devet godina nitko nije postupio i nikome nije bilo bitno, a sada devet godina kasnije, kada se u transparentnom postupku i proceduri koja je zadovoljila sve kriterije, radi ova tirada, vrijeđanja i difamacije. Ne znam zbog čega sve to, zbog čega takav strah, to je nešto na što mora odgovoriti sam Predsjednik Republike“ rekao je Butković na konferenciji za novinare .

Prema Zakonu o sigurnosno obavještajnom sustavu predsjednik Vlade nema ovlasti tražiti provjeru kandidata za glavnog državnog odvjetnika, odnosno Ivana Turudića, kazao je. "No, budući da se radi o prevažnoj funkciji i postupku koji je bio transparentan, gdje su se javila četiri kandidata, predsjednik Vlade je tražio sve dosadašnje provjere koje su rađene za Turudića, a rađene su 2009., 2014. te 2019. kada je postao sudac Visokog kaznenog suda, i po svim tim provjerama nije bilo zapreka da ga se predloži za glavnog državnog odvjetnika".

Butković kaže da se tu postavlja nekoliko logičnih pitanja, primjerice, zbog čega Predsjednik Republike posljednjih nekoliko dana, bez ustavnih i zakonskih ovlasti da sudjeluje u postupku, sve to radi. "I mene i javnost zanima zbog čega Milanović nije 2015., kada je bio premijer nije nešto učinio, a hvali se da je imao saznanja o susretima Mamića i Turudića. Kaže da nije imao ovlasti, ali je mogao javno istupiti, zbog čega nije ništa učinio"?

Butković je upitao i zbog čega predsjednikom savjetnik Lozančić, koji je tada bio ravnatelj SOA-e nije tražio reviziju sigurnosne provjere iz 2014., što je mogao učiniti. "Zašto predstojnik ureda Predsjednika Orsat Miljenić, koji je bio ministar pravosuđa, i tada imao saznanja, nije pokrenuo stegovni postupak protiv Turudića, koji je tada bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu"?

"Zalažemo se da Državno odvjetništvo bude neovisno, to je stav vladajuće stranke i Vlade, da ono radi bez uplitanja politike ili vladajuće strukture", kazao je.

Upitan je li HDZ propustio u zakon unijeti da treba raditi provjere za glavnog državnog odvjetnika, rekao je da je zakon o sigurnosno obavještajnom sustavu donio SDP dodavši da će se o tome vjerojatno raspravljati u narednom mandatu. Butković je uvjeren da "priča" oko Turudića, Pleslić i SMS poruka neće naštetiti HDZ-u i da će pobijediti na izborima. Smatra da nije dobro da izlaze poruke koje nemaju nikakve veze s tim kaznenim postupkom.

