Brodosplit: Brodovi su vlasništvu graditelja i gradnju nije moguće nastaviti negdje drugdje

Uprava Brodosplita oglasila se priopćenjem vezano uz izgradnju obalno ophodnih brodova. Kako navode, ugovor o gradnji 1+4 Obalna ophodna broda potpisan je nakon međunarodnog natječaja između Naručitelja MORH i Graditelja Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. u prosincu 2014. godine. Prototip, koji je trebao proći kompletno reprojektiranje te vrlo složena i detaljna ispitivanja, isporučen je u prosincu 2018. godine. On je, navode, nakon kompletnog reprojektiranja ocijenjen vrhunskim ocjenama od korisnika Hrvatske ratne mornarice, odnosno njene Obalne straže, a posebno je efikasan u nepovoljnim vremenskim uvjetima, odnosno jakoj buri i visokom moru zbog čega se u akcijama traganja i spašavanja redovito poziva i obalna straža s brodom OOB-31 ''Omiš''.

U veljači 2020. godine, nastavljaju, dan je nalog Naručitelja za gradnju brodova u seriji. - Isti se grade paralelno te je za praćenje planirane dinamike gradnje bilo nužno osigurati dovoljno sredstava u proračunu, zbog čega se čekalo s početkom gradnje oko godinu dana - navodi se.

- Analizom troškova gradnje (energija, rad, materijali) izrađenom od strane ovlaštenog sudskog vještaka (obostrano prihvaćenog) od sklapanja ugovora 02.12.2014. do sklapanja "Dodatka 4“ dana 17.02.2020. utvrđen je porast u visini od 21,85%, da bi isti vještak analizom do 01.02.2022. godine izradio nalaz kojim utvrđuje porast tih istih troškova u visini od 79,03%. Analiza sudskog vještaka nakon 01.02.2022. do danas za sada nije rađena. Trenutna tržišna vrijednost ovakvih obalno ophodnih brodova na svjetskom tržištu je oko 20-ak milijuna eura, što je 2,5 puta više nego 2014. godine - stoji u priopćenju te navodi fizička gotovost brodova i postotak plaćanja:

• Prvi brod (prototip) je 100% gotov i isporučen, a plaćeno je 97% njegove vrijednosti iz 2014. godine.

• Drugi brod je fizički gotov 86%, a plaćeno je 77% njegove vrijednosti iz 2014 godine.

• Treći brod je gotov 73% fizički gotov, a plaćeno je 64% njegove vrijednosti iz 2014 godine.

• Četvrti brod je fizički gotov 64%, a plaćeno je 58% njegove vrijednosti iz 2014 godine.

• Peti brod je fizički gotov 58%, a plaćeno je 58% njegove vrijednosti iz 2014 godine.

- Do sada je plaćeno 70% ukupne vrijednosti ugovora i to prema cijenama iz 2014., dok prema stvarnim troškovima, zbog proteka vremena taj iznos pokriva samo 47%. Gledajući samo brodove u seriji do sada je plaćeno samo 35,19% njihove troškovne vrijednosti na dan 01.02.2022. a dok im je prosječna gotovost 70%. Razlika u plaćenom i stvarnim troškovima svih izvršenih radova do sada iznosi preko 120 milijuna HRK, pa je nemoguć i neodrživ nastavak gradnje po cijenama iz 2014. godine - navodi se i ističe kako je dužnost uprave štititi poslovanje društva kojim upravlja.

Do sada je, ističu, potpisano pet Dodataka osnovnom Ugovoru - dva se odnose na korekciju ugovornog iznosa i to jedan na smanjenje ugovornog iznosa radi odustajanja Naručitelja od dijela Ugovorene specifikacije, a drugi na povećanje ugovornog iznosa u visini 10%.

- Plaćanje ove razlike Dodatkom 5 ugovoreno je tek na isporuci drugog, trećeg i četvrtog broda u seriji. Dakle do sada nije bilo plaćanja nikakve korekcije cijene na više - kažu.

- Prema Zakonu o obveznim odnosima Graditelj može zahtijevati povećanje cijene radova ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i dana kad su radovi prema ugovoru trebali biti završeni, a bez njegova utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova. Prema istom Zakonu naručitelj ima pravo i ne prihvatiti povećanje cijena, ali tada se ugovor raskida i naručitelj pokriva troškove do tada. Odlukom Vlade RH donijeta je odluka da se povećanje cijena prihvati umjesto da se ide u raskid ugovora. Ugovorni graditelj Obalno ophodnih brodova je Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. koje posluje redovito. Jamstvo za dovršetak gradnje svih 4 brodova u seriji je samo osiguranje potrebnih financijskih sredstava, poštujući Zakon o obveznim odnosima koji regulira promjene na tržištu u slučaju nepredviđenih okolnosti, te između ostalog i Zaključaka Vlade RH od 30.09.2021. i 21.06.2022. Brodovi su vlasništvu Graditelja i gradnju nije moguće nastaviti negdje drugdje - stoji u priopćenju.

- Graditelj o svim aspektima realizacije ovog projekta kontinuirano informira Naručitelja na način kako je to Ugovorom definirano. S poslovne strane Graditelj isto tako kontinuirano predlaže i inicira potrebne sastanke na kojima se mogu u direktnom kontaktu i razgovoru dati sve moguće informacije i prijedlozi nužnih aktivnosti, sve u cilju uspješnog okončanja projekta. Naručitelj diktira tempo sastanaka, prihvaćanje istih kao i provedbu potrebnih aktivnosti - zaključuje se.

