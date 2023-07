Brnjac u New Yorku: Hrvatska sustavno integrira UN-ove ciljeve održivog razvoja u nacionalne politike

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac posjetila je New York, gdje je kao predstavnica Hrvatske na Političkom forumu o održivom razvoju na visokoj razini predstavila drugi Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine.

Temeljem Dobrovoljnog nacionalnog pregleda o provedbi programa države članice UN-a izrađuju i predstavljaju pregled postignutih rezultata iz Programa globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030.), koji je usvojen na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju 2015. godine, navodi se u objavljenom priopćenju. Hrvatska je svoj prvi Dobrovoljni nacionalni pregled o provedbi ciljeva održivog razvoja predstavila 2019. godine.

U drugom Dobrovoljnom nacionalnom pregledu pružen je prikaz napretka Hrvatske, navodi se, u provedbi svih 17 ciljeva održivog razvoja kroz 38 pokazatelja za praćenje ostvarenja ciljeva te su identificirani izazovi kao i prostor za moguća poboljšanja.

- U odnosu na 2019. godinu vidljiv je napredak u postizanju svih ciljeva održivog razvoja, no u dijelu ciljeva napredak je sporiji, na što je utjecao i niz kriza u proteklom razdoblju. Hrvatska sustavno integrira implementaciju UN-ovih ciljeva održivog razvoja u nacionalne politike kroz sustav strateškog planiranja i temeljnog strateškog dokumenta – Nacionalne razvojne strategije do 2030. Prema globalnom Izvješću o održivom razvoju (Sustainable Development Report) za 2023. godinu, Hrvatska se nalazi na visokom dvanaestom mjestu od 166 ocijenjenih zemalja te je vidljiv veliki napredak u samo godinu dana, jer je prošle godine bila na 23 mjestu. Prema istom izvoru, Hrvatska je ostvarila napredak u četrnaest ciljeva održivog razvoja, u jednom stagnira, a u dva ostvaruje nešto slabije rezultate - kazala je Brnjac.

- Ovo je posebno važan podatak, budući da je čak 9 država članica EU-a među 10 zemalja s najboljim rezultatom za 2023. i iznimno smo zadovoljni što se Hrvatska, kao najmlađa država članica EU-a, koja je ovog mjeseca proslavila desetu godišnjicu članstva, nalazi na visokom 10. mjestu među članicama EU-a prema rezultatima globalnog izvješća o održivom razvoju - dodala je.

Inače, Ministarstvo turizma i sporta u New Yorku je u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom (UNWTO) u sjedištu UN-a organiziralo Okrugli stol na visokoj razini pod nazivom „Economic, Social and Environmental Sustainability in Tourism“. Na okruglom stolu uz ministricu Brnjac sudjelovali su i ministri turizma Indije, Jamajke i Španjolske te predstavnici poslovne i akademske zajednice, a Brnjac je predstavila aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u području turizma koje doprinose ispunjenju ciljeva održivog razvoja s posebnim naglaskom na Zakon o turizmu, navodi se u priopćenju Ministarstva.