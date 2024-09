Branko Bačić: Nema odustajanja od poreza na nekretnine

Ministar graditeljstva Branko Bačić danas je u Vukovaru, odgovarajući na pitanja novinara, govorio o donošenju plana Nacionalne stambene strategije kao i toliko spominjanom uvođenju poreza na nekretnine. Bačić je pojasnio kako te dvije stvari treba odvojiti i razlikovati i da će plan stambene strategije biti donesen i s akcijskim planom te da će to biti predstavljeno javnosti početkom listopada. Prije toga će tijekom idućeg tjedna ministrima biti detaljno prezentirani nacionalni plan stambene politike kao i akcijski plan.

- U Hrvatskoj je od 2.380.000 stambenih jedinica 958.000 nije u funkciji stanovanja od čega je 600.000 praznih. Radi toga bilježimo rast cijena nekretnina kao i njihovog najma. Na ovaj način želimo poslati poruku da doprinesemo da te stambene jedinice vratimo k svrsi zašto su i građane i tako omogućimo mladim obiteljima i studentima da mogu po priuštivoj cijeni osigurati si krov nad glavom – rekao je Bačić. Dodao je i kako žele da se smanji porez na rad, ali i poveća porez na imovinu kao i da su svjesni da to neće ići brzo i da je ovo tek prvi korak. Podsjetio je i kako su brojne države već to uradile.

Govoreći o porezu na nekretnine, rekao je kako on nije predstavljen u ponedjeljak kako je bilo najavljeno jer imaju plan da on detaljni bude predstavljen svim ministrima, ali i da nema odustajanja. Spomenuo je i kako obalna Hrvatska ima uređen sustava poreza na kuće za odmor koje brojnim jedinicama lokalne samouprave donose značajne prihode. Taj porez se kretao od 5 do 15 kuna da bi prošle godine on bio revidiran u rasponu od 1-5 eura o čemu je odluku donosila svaka jedinica lokalne samouprave. Najavio je i kako će sada svaka jedinica lokalne samouprave imati obvezu uvesti porez na kuće za odmor pri čemu će visina poreza biti u nadležnosti općinskih i gradskih vijeća prema rasponu koji je naveden u rasponu. Prema njegovim riječima na temelju toga poreza na kuće za odmor i po istom pristupu bit će uveden i porez na nekretnine. I kod toga poreza će odluku o visini poreza, kako je rekao Bačić, donositi općinska i gradska vijeća pri čemu će kao i kod naplate komunalne naknade moći zonirati naselja i gradove.

Spomenuo je i kako ministarstvo ima za cilj održivi turizam pa je pojasnio i razloge zašto će budući najmoprimci prije nego što stan počnu rentati morat tražit suglasnost stanara. Kazao je kako je u gradovima na obali dolazilo do brojnih pritužbi pa i prosvjeda stanara ili udruga jer je stanarima u višestambenim zgradama radi iznajmljivanja stanova narušen mir i samim tim kvaliteta života.