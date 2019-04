Bojan Glavašević: Država treba regulirati tržište najma stanova

Nezavisni zastupnik te kandidat na europskim izborima na listi START-a Bojan Glavašević upozorio je danas na problem dugoročnog najma stanova u Hrvatskoj ustvrdivši kako je žalosno da premijera to uopće ne zanima. Predsjednik Vlade Andrej Plenković, pojašnjava, to je dokazao ne odgovarajući jučer na aktualnom prijepodnevu na njegovo pitanje zna li koliko dođe prosječna cijena najma stanova do 60 kvadrata u Zagrebu.

- Nisam za veliki intervencionizam države, no građane treba zaštititi od nereguliranog tržišta najma stanova. Premijer je jučer prekršio Poslovnik Sabora kad mi nije odgovorio, ili nije znao odgovor ili ga ta tema ne interesira što nije dobro – kaže Glavašević.

Većina europskih država, naglašava, problem je riješila regulacijom tog tržišta, posebice kad se govori o Airbnbu i Booking.comu, tako da je ograničen broj dana u kojem se ti stanovi mogu iznajmljivati ili ograničena prenamjena prostora iz stanovanja u turističke sadržaje.

Cijene najma stanova u velikim gradovima rastu svake godine, pa je tako lani cijena najma u Zagrebu narasla 8,5 posto, u Rijeci 7,7 posto, a u Splitu 3,4 posto.

- Ako imate dijete koje šaljete studirati u Zagreb, morat ćete izdvojiti oko 4700 kuna za stan do 60 kvadrata, a mlada obitelj za stan do 80 kvadrata treba izdvojiti oko 6600 kuna. Kako da si takve cijene priušte obitelji s jednom plaćom? - zanima Glavaševića. Čak 70-80 posto mladih od 18 do 34 godine i dalje živi s roditeljima jer im je jako teško naći stan koji si mogu priuštiti, dodaje.

- Porezna reforma nije polučila rezultate za građane s manjim plaćama, vidjeli smo ni da cijena hrane nije pala u trgovinama. Hrvatska postaje preskupa za građane, to je za mene pojam otete zemlje. Najam stana nije luksuz već bazični životni standard i žao mi je što premijer nije pokazao interes za ovu temu – zaključio je Glavašević pozvavši državu da regulira tržište najma stanova.

Video: Bulj poklonio mlijeko Vladi