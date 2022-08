Bjelovarac rekorder: 305 dana zatvora, 142.500 kuna i 11,5 godina zabrane vožnje

Istražujući tretman alkoholiziranih vozača na prekršajnim sudovima, potaknuti nedavnim slučajem omamljenog dužnosnika, naišli smo na "vozača godine" Đuru U. (55), prometnog kapitalca koji je, s obzirom na to o kakvom je serijskom prekršitelju riječ, razumno je pretpostaviti, bez konkurencije.



I to u nizu kategorija, po broju i ukupnom iznosu novčanih i zatvorskih kazni, po ukupnoj duljini izrečene mu zabrane upravljanja vozilom i najtežoj pojedinačnoj kazni. U potonjem slučaju Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska nije se pohvalila koga su ulovili. Možda su oguglali s obzirom na to kakva im je on prometna "mušterija" ili su se vodili pravilima izvještavanja.