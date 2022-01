Bivši diler iz priče Večernjeg prima stotine poruka: Jedan iz Šibenika mi se više ne javlja, a volio bih da dođe...

Poštovani, evo druga zima da sam bez doma. Od svega do ničega. Od gladi pušin duvane. Šta je najgore, sam san se odreka svega jer nisan moga priboliti da me žena ostavila. Razara me samoća. Bija san jak i sportaš i virova da ću se izvući negdi vani, ali desila se pandemija. Spavan svugdi. Cili san se ukočija. Sada u Šibeniku. Neman više nikoga. Ne mogu virovati, dilija novce siromašnima, a sada ja beskućnik. Criva mi se raspadaju od leda i kruva. Čudo jedno. Nisan alkoholičar. Ni narkoman. Ja san glupan. Tražin pomoć, ali sve san slabiji. Zašto san služija domovini da san ovo doživija...”