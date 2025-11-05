BiH u crnom: Svi se pitaju čija je odluka bila da se nepokretne osobe smjesti na najviše katove

Nezapamćena tragedija pogodila je BiH u utorak navečer kada se zapalio sedmi kat Doma umirovljenika u Tuzli na kojem su bile smještene nepokretne osobe. Bila je to dramatična noć, noć velike tuge i očaja, u kojoj su se do ranih jutarnjih sati smjenjivale informacije s terena, televizijske ekipe iz minute u minutu slale potresne snimke, timovi vatrogasaca i hitne pomoći borile se za svaki život koji se našao zarobljen u plamenu, a obitelji sa suzama u očima ispred zgrade doma umirovljenika u plamenu čekale informaciju više o najmilijima. U kasnim noćnim satima s utorka na srijedu samo je sablasna tišina ispred doma koju su jedino remetili zvukovi rotacija svjedočila o do sada nezabilježenoj tragediji, koja je potresla cijelu regiju.

Prema tragičnom bilancu, objavljenom danas u poslijepodnevnim satima 12 osoba poginulo je, dok je prema današnjim podacima njih 38 teže i lakše ozlijeđeno (od čega su četiri pacijenta na respiratoru). "Građani su oko 20:45 prijavili požar Policijskoj upravi Tuzla. Na lice mjesta odmah su upućeni vatrogasci, policija i ekipa hitne pomoći", kazao je na konferenciji za medije glavni tužitelj Županijskog tužilaštva Tuzlanske županije Vedran Alidžanović. Istaknuo je da je na lice mjesta izašao oko 22 sata te da je osobno svjedočio "izuzetnoj razini solidarnosti policajaca, vatrogasaca i medicinskog osoblja" koji su pristigli iz različitih dijelova županije.

Uzrok požara još nije poznat. To će nastojati utvrditi angažirani stručnjaci tijekom provođenja uviđaja. Tužiteljstvo je najavilo da će, u skladu s rezultatima vještačenja i očevida pokrenuti sve potrebne pravne radnje. Već u ranim jutarnjim satima danas objavljena je informacija da je ravnatelj doma za umirovljenike u Tuzli podnio ostavku. "Upravnom odboru sam nakon ove tragedije podnio ostavku", kazao je dojučerašnji ravnatelj Mirsad Bakalović za RTV Tuzlanske županije.

Bakalović je naveo da ostavku podnosi iz moralnih razloga, izražavajući duboko žaljenje zbog tragedije. Kazao je da je ovo tragedija ne samo za Tuzlu, nego za cijelu BiH i šire. Tom prilikom napomenuo je da su on i ostali zaposlenici doma umirovljenika učinili sve kako bi pomogli štićenicima. - Sve te ljude poznajem i uistinu mi je teško. Bio sam cijelo vrijeme na mjestu događaja i nakon svega što sam vidio odlučio sam se na ostavku - rekao je Bakalović za Fenu.

- Tijekom noći radili smo na zbrinjavanju štićenika, a sedam naših zaposlenika završilo je u Kliničkom bolničkom centru. Upućujem iskrenu sućut obiteljima nastradalih. Zahvaljujem vatrogascima i policajcima, ulazili su bez maski i kisika, davali su sve od sebe - izjavio je Bakalović. Prema objavljenim informacijama među više desetaka ozlijeđenih u ovom velikom požaru nalaze se štićenici, ali i policajci i vatrogasci koji su ih spašavali i izvlačili iz vatre i zadimljenih prostorija.

U Tuzlu je stigao i premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić s ministrima. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić najavio je kratkoročne i dugoročne mjere, te poručio da je najvažnije kvalitetno zbrinuti štićenike Doma. Lugavić je na pitanje o tome kako pojašnjava da su nepokretni korisnici usluga Doma bili smješteni na visokim katovima, odgovorio da Dom umirovljenika određuje smještaj ljudi i da on nema informaciju zašto je neko na prvom, trećem ili petom katu. Poručio je da će shodno zakonu provesti mjere protiv svih za koje se utvrdi krivica, a ostavku direktora Doma je označio kao moralan čin. Odgovarajući na pitanje o osobnoj odgovornosti Lugavić je rekao: "Osjećam odgovornost za 110.000 građana i građanki Tuzle".

Foto: REUTERS

"Obišli smo Dom umirovljenika, MUP, vatrogasce, Dom zdravlja i UKC sa željom da svim tim ljudima iskažemo zahvalnost na onom što su uradili. Sinergija koju su pokazali, samopožrtvovanje, odlučnost i samoinicijativno dolaženje i ulazak u vatru i u dim i bez potrebne opreme kako bi pomogli i spasili ljudske živote, zaslužili su da im se zahvalimo i da kažemo da postoji netko tko to cijeni", kazao je federalni premijer Nermin Nikšić. Potvrdio je i da je Vlada Federacije BiH spremna pomoći u saniranju doma, ali i smještaju korisnika usluga.

Dežurni tužitelj, u suradnji s istražnim timom Uprave policije MUP-a Tuzlanske županije, uz nazočnost vještaka i stručnih osoba nastavlja s očevidom kako bi se utvrdile okolnosti nastanka tragičnog požara, kao i sve druge okolnosti koje su dovele do ove tragedije. - Izuzeti su snimci videonadzora iz Doma. Poduzet će se radnje u cilju identificiranja tijela preminulih. Javnost će biti obaviještena o svim radnjama koje će se poduzimati u sljedećem razdoblju - priopćeno je iz Tužiteljstva Tuzlanske županije.

Jasmin Jahić, zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Tuzla za "Avaz" je govorio o intervenciji u Domu umirovljenika i opisao teške trenutke kroz koje su prolazili hrabri vatrogasci, ali i svi ostali pripadnici službi koje su priskočile u pomoć. - Na jednom katu bilo je oko 30-ak štićenika, na drugom isto toliko, pa je nužno bilo potrebno provesti evakuaciju oko 60 štićenika - rekao je Jahić. Naglasio je i to da je 10-ak vatrogasaca zatražilo medicinsku pomoć, dok je pet zadržano na daljem medicinskom liječenju u bolnici. Njihovo stanje je stabilno, te se nada da će ubrzo biti pušteni na kućno liječenje.

- Bilo je jako teško i potresno, probijali smo se pored stradalih. Čak i povrijeđeni vatrogasci su tek nakon odrađenog posla potražili medicinsku pomoć kada ih je popustio adrenalin. Radimo dok ne padnemo, nitko ne pita postoji li umor - zaključio je Jahić. Javnost je već u prvim satima nakon tragičnog požara počela postavljati pitanje čija je bila odluka i na osnovu koje logike da se starije osobe s demencijom ili karcinomima smjeste u apartmane na petom, šestom ili sedmom katu zgrade.

Korisnici doma i njihove obitelji, kao i određeni dužnosnici koji su ranije posjećivali ovu ustanovu godinama su upozoravali na loše uvjete u Domu umirovljenika. Neki od spašenih štićenika kazali su da su svjedočili nevjerojatnim prizorima, da se sve odigralo brzo i da su spasioci brzo došli do njih koji su bili na nižim katovima.