EUROPSKA KOMISIJA OŠTRO O SRBIJI:

Beograd mora okončati zastrašivanje, provesti reforme i otvoriti prostor za civilno društvo

Autor
Tomislav Krasnec
05.11.2025.
u 21:28

"Komisija je spremna podržati Srbiju u provođenju potrebnih demokratskih promjena koje se očekuju od buduće članice EU", piše u izvješću

Europska komisija vjeruje da Crna Gora, ako nastavi postojećim tempom i ambicioznošću, može dovršiti pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji do kraja 2026., Albanija istim tempom do kraja 2027. godine, a Ukrajina i Moldavija do kraja 2028. godine. To je zapisano u jučer objavljenim izvješćima o napretku, iz kojih se stječe dojam da je 2025. dobra godina za napredak manje-više svih zemalja kandidatkinja za Europsku uniju, osim za Srbiju. Njoj je prvi put u izvješću Komisija spomenula nazadovanje, i to u usklađenosti s temeljnom vrijednošću slobode izražavanja.

Ključne riječi
proširenje EU Srbija Crna Gora Europska komisija

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
21:36 05.11.2025.

Oni nisu za uniju. Jednostavno nisu.

