Beograd mora okončati zastrašivanje, provesti reforme i otvoriti prostor za civilno društvo

Europska komisija vjeruje da Crna Gora, ako nastavi postojećim tempom i ambicioznošću, može dovršiti pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji do kraja 2026., Albanija istim tempom do kraja 2027. godine, a Ukrajina i Moldavija do kraja 2028. godine. To je zapisano u jučer objavljenim izvješćima o napretku, iz kojih se stječe dojam da je 2025. dobra godina za napredak manje-više svih zemalja kandidatkinja za Europsku uniju, osim za Srbiju. Njoj je prvi put u izvješću Komisija spomenula nazadovanje, i to u usklađenosti s temeljnom vrijednošću slobode izražavanja.
PREZGODAN PAR!
FOTO Evo koga ljubi naša misica kojoj predviđaju pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Ovi znakovi neće znati što ih je snašlo!
Danas će nam se pojaviti najjači puni Mjesec godine i ovim horoskopskim znakovima napraviti totalni kaos od života
nove slike
FOTO Maja Šuput i Šime iz 'Gospodina Savršenog' opet snimljeni zajedno, evo gdje su bili ovaj put
Ne smijete ignorirati!
Oni nisu za uniju. Jednostavno nisu.