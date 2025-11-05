Beograd mora okončati zastrašivanje, provesti reforme i otvoriti prostor za civilno društvo

Europska komisija vjeruje da Crna Gora, ako nastavi postojećim tempom i ambicioznošću, može dovršiti pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji do kraja 2026., Albanija istim tempom do kraja 2027. godine, a Ukrajina i Moldavija do kraja 2028. godine. To je zapisano u jučer objavljenim izvješćima o napretku, iz kojih se stječe dojam da je 2025. dobra godina za napredak manje-više svih zemalja kandidatkinja za Europsku uniju, osim za Srbiju. Njoj je prvi put u izvješću Komisija spomenula nazadovanje, i to u usklađenosti s temeljnom vrijednošću slobode izražavanja.