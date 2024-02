UŽIVO Benčić: Ako su zamjenici šefa DORH-a morali proći sigurnosnu provjeru, kako nije morao i Turudić

Saborski odbor za pravosuđe i ove je srijede sazvao sjednicu na temu izbora glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, nakon što se i dalje ne stišava bura oko njegovog izglasavanja. Na današnjoj sjednici trebala bi se donijeti odluka o tome hoće li se sazvati tematska sjednica o njegovom izboru ili neće.

Na samom početku zastupnici su iznijeli nekoliko riječi pa se ponovno dotaknuli sigurnosne provjere koja nije bila provedena prilikom Turudićevog kandidiranja. Da je provjera bila nužna, smatra i predsjednik Zoran Milanović koji danima objavljuje priopćenja te navodi da je to trebalo biti učinjeno, no premijer Andrej Plenković demantira te navode.

- Svi znaju da Hrvatska ima velike probleme s korupcijom. Članovi vladajuće opcije konstantno krše određena pravila i onda na kraju nekoga koga vladajući zovu ''svojim dečkom'' kaže da nam EPPO ne treba. Ovim izborom se potvrđuje svaka teza koju je oporba problematizirala u svojim raspravama - objasnila je Slavica Vukovac, a potom je nekoliko riječi iznijela i Sandra Benčić (Možemo!).

- Minimalno je trebao proći sigurnosnu provjeru i prije rasprave i prije glasovanja te imenovanja. Ako zamjenici moraju proći provjeru, kako ne mora i njihov šef, to je jasno. Pitanje je tko je čelnik tijela koje naručuje provjeru. Ne postoji nijedan validni argument da je ne prođe - kazala je pa se osvrnula na njegove sastanke sa Zdravkom Mamićem. Nikola Grmoja (Most) složio se s lijevom oporbom da je sigurnosna provjera nužna, no smatra da treba postaviti pitanje kakve su te provjere i jesu li uopće valjane, s obzirom na slučaj osječkih sudaca koji su se unatoč provjeravama bili u kontaktu sa Zdravkom Mamićem.

