Beč više nije najbolji grad za život. Evo zbog koje opasnosti

Austrijski glavni grad Beč, već je godinama rangiran kao jedan od gradova sa najboljom kvalitetom života na svijetu, a to potvrđuju i brojne međunarodne studije i analize. Ove je godine to više nije tako! Beč je prema najnovijem “Globalnom indeksu kvalitete života za 2025. godinu”, koji je sastavio Odjel za istraživanje i analizu britanske skupine “ The Economist” pod nazivom EIU (Economist Intelligence Unit), svrgnut s trona i potisnut na drugo mjesto, koje dijeli zajedno sa Zürichom.

Prvi na ljestvici ove godine je glavni grad Danske Kopenhagen. Kako navode analitičari The Economista Beč je izgubio prvo mjesto i svjetski primat najboljeg i najugodnijeg grada za življenje zbog “povećanih terorističkih prijetnji”. Odlučujući faktor pri toj ocijeni bila je “povećana nestabilnost”. Kao primjer se navodi spriječeni teroristički napad na koncerte američke glazbene zvijezde Taylor Swift, prošle godine u Beču. Navedena prijetnja, prema ocjenama analitičara, negativno je utjecala na sigurnosnu ocjenu - a time i na ukupnu procjenu. The Economist izričito navodi primjer Beča i smatra navedeni incident relevantnim čimbenikom rizika. Iako je napad spriječen, prijeteća situacija ostavila je traga. Kako se navodi u obrazloženju ocjenjivanja, analitičari na to gledaju kao na znak rastuće nesigurnosti u europskim gradovima - i znak upozorenja za Beč, koji je dosad bio hvaljen upravo za sigurnost koju pruža svojim građanima i inozemnim gostima.

Kopenhagen je osvojio 100 bodova na području stabilnosti, obrazovanja i infrastrukture i popeo se na svjetski tron. Beč sada dijeli drugo mjesto s Zürichom. Slijede Melbourneu (Australija), Ženeva (Švicarska), Sydney (Australija), Osaka (Japan), Auckland (Novi Zeland), Adelaide (Australija), Vancouver (Kanada)... U međunarodnoj utrci je bilo 173 zemalja, a ocjenjivanje se je temeljilo na 30 kriterija u različitim kategorijama, uključujući zdravstvo, kulturu, okoliš, kulturnu ponudu i sigurnost. Ukrajinska prijestolnica Kijev je zauzela 165. mjesto. Na dnu ljestvice Economista su Damask (Sirija), Tripoli (Libija), Daka (Bangladeš), Karači (Pakistan) i Alžir (Alžir).