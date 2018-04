Vozilom pregazio ljude pa se ubio, troje mrtvih i deseci ranjenih: 'Odjednom su ljudi počeli plakati'

Tri su osobe poginule, a nekoliko desetaka je ozlijeđeno nakon što se muškarac vozilom zabio u grupu ljudi koji su sjedili na terasi pivnice u njemačkom gradu Münsteru. Vozač se nakon naleta ubio.

Spiegel Online piše kako vlasti pretpostavljaju da se radi o napadu, a također navode i da se počinitelj upucao. Da se vozač ubio navodi i Bild koji javlja kako je policija potvrdila samoubojstvo.

Prenose i informacije Rheinische Posta prema kojem su poginule tri osobe dok ih je 30 ozlijeđeno. Rheinsiche Post javlja i kako se na terasu poznate pivnice zaletio manji kamion.

Bild javlja i kako se šest osoba nalazi u smrtnoj opasnosti nakon naleta vozila. Postoje i glasine kako su iz vozila istrčale dvije osobe koje su u bijegu. Policijski glasnogovornik kazao je kako te glasine treba provjeriti.

- Čuo sam glasan udarac i odjednom su ljudi počeli plakati i vikati 'Oh moj Bože'! - rekao je očevidac za MDR i dodao kako su se svi razbježali te da su uskoro došla policijska vozila.

Prema informacijama iz njemačkih medija, veliki dio centra grada je zatvoren i policija poziva građane da izbjegavaju dolazak na ta mjesta. Helikopteri nadlijeću mjesto napada.

Westfälische Nachrichten prenosi izjavu glasnogovornika vatrogasaca koji je kazao kako ima oko '50 žrtava'.

Several killed, many more injured as car rams into crowd in Germany’s #Muenster pic.twitter.com/3uGSj3vmTc