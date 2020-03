Austrija drastično ograničava kretanje i uvodi kazne do 3.600 eura za prekršitelje mjera

Austrijska Vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom u nedjelju je znatno pooštrila mjere zaštite i uvela drastična ograničenja kretanja i okupljanja osoba u javnom prostoru, kako bi spriječila razantno širenje koronavirusa u ovoj alpskoj zemlji. Ili ga, barem usporila.

U nedjelju u 8 sati ujutro u Austriji je zabilježeno 800 slučajeva zaraze, a samo sedam sati nakon toga, u 15 sati popodne već 860, dvije smrti i šest ozdravljenja.

Austrijski parlament je u nedjelju donio prvi koronavirus Zakon, a Austrija postrožila zakonske odredbe i uvela visoke novčane kazne do 3.600 eura za kršenje mjera i uvedenih ograničenja s ciljem obuzdavanja koronavirusa.

Kako je kancelar više puta tijekom nedjelje, preko javnih sredstva informiranja ponavljao „strogo se ograničavaju izlasci građana i oni moraju ostati kod kuće". Postoje samo tri Iznimke: osobe koje moraju ići na posao, u opskrbu živežnim namirnicama i moraju drugima pružiti neophodnu pomoć. Ograničavaju se i šetnje građana, u koje se isključivo može ići sam ili s osobom ili osobama s kojima se živi u zajedničkom domaćinstvu. Misli se na djecu, jer bake i djedovi i tako moraju biti u izolaciji, jer su, kako je navedeno, najrizičnija skupina u širenju zaraze.

S ciljem sprečavanja zaraze, uz strogo ograničavanje kretanja i okupljanja u javnom prostoru Vlada osim obrazovnih, kulturnih i sportskih ustanova, zatvara i ostale javne objekte, restorane, kafiće, barove te ostale lokale. Trgovine su također zahvaćene tom mjerom osim prehrambenih, ljekarni te banki, trafika, pošti i benzinskih postaja.

Vlada je uvela i mobilizaciju, neki pišu, kao u doba rata. U toj jedinstvenoj i izvanrednoj situaciji , za koju austrijska ministrica obrane Klaudia Tanner tvrdi da je „najizazovnija nakon Drugog svjetskog rata“ u Austriji, prema njenoj naredbi obrazloženoj na izvanrednoj konferenciji za novinare u nedjelju, 2.300 ročnika austrijske savezne vojske, obzirom na situaciju s koronavirusom i dalje mora ostati služiti Republici Austriji i njenim građanima, iako im krajem ožujka ističe šestomjesečni vojni rok.

Tanner je također djelomično obvezala i djelatne vojne osobe (Miliz) na zajedničku borbu protiv koronavirusa te pozvala one iz pričuve da se jave i pomognu. Slično je napravila i ministrica za civilne službe Elisabeth Köstinger, koja je po istom principu, mobilizirala pripadnike civilne zaštite. Kancelar Kurz navedene je aktivnosti obrazložio riječima: „Sigurnost opskrbe i zaštita Austrijanaca su prioritet i moraju biti zajamčeni“. Prema medijskim izvještajima, ono što austrijski građani od ponedjeljka moraju znati je da im je naloženo da ostanu kod kuće u samoizolaciji, sa svojom djecom, kome god je to moguće. I da nepotrebno ne izlaze na ulicu! Pogotovo ne u skupini, jer svako okupljanje više od pet osoba policajci će kontrolirati. I kažnjavati!

Prvo slijedi opomena i molba za razlaz, a potom, u slučaju neposluha, i kazna do 2.180 eura. Za one koji se ogluše i prekrše stroge mjere ograničenja izlazaka, i odu primjerice na dječje ili sportsko igralište sa svojom djecom, predviđene su novčane kazne i do 3.600 eura. Kako se navodi, provedbu svih mjera i ograničenja austrijske Vlade strogo će, na teritoriju svih devet austrijskih pokrajina, kontrolirati policija potpomognuta pripadnicima vojske i civilnih službi.

