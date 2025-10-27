Naši Portali
'Danas prolazimo kroz prekretnicu'

Argentinski predsjednik Milei obećao više reformi nakon izbornog trijumfa

FILE PHOTO: Argentina's President Javier Milei attends a business event in Buenos Aires
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Tanja Pernička/Hina
27.10.2025.
u 06:58

Predsjednička stranka, La Libertad Avanza, osvojila je 41,5 posto glasova u pokrajini Buenos Aires u usporedbi s 40,8 posto za peronističku koaliciju, prema službenim rezultatima.

Argentinski predsjednik Javier Milei u nedjelju je rekao da velika pobjeda njegove stranke na izborima označava prekretnicu i obećao je provoditi reforme koje njegova vlada i dalje smatra potrebnima. "Danas prolazimo kroz prekretnicu", rekao je Milei nakon rezultata, dodajući da su birači pokazali želju da nepovratno promijene put naprijed za drugo najveće gospodarstvo Južne Amerike.

Pozvao je guvernere zemlje na raspravu o parlamentarnim sporazumima i rekao da bi deseci senatora i zastupnika iz drugih stranaka potencijalno mogli postići sporazume s njegovom administracijom. Rezultati izbora pokazali su kako su birači podržali njegove reforme slobodnog tržišta i mjere štednje, pružajući snažan poticaj da nastavi s ekonomskom reformom.

Predsjednička stranka, La Libertad Avanza, osvojila je 41,5 posto glasova u pokrajini Buenos Aires u usporedbi s 40,8 posto za peronističku koaliciju, prema službenim rezultatima. Pokrajina je dugo bila političko uporište peronista, a izbori su označili dramatičnu političku promjenu. Na nacionalnoj razini, La Libertad Avanza je osvojila 64 mjesta u Zastupničkom domu, u odnosu na 37 za peroniste, prema vladinim podacima.

Ključne riječi
Argentina Javier Milei

