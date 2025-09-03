Anušić sudjelovao na sastanku Koalicije voljnih: 'Zalažemo se za završetak rata u Ukrajini i uspostavu pravednog mira'

Ministar obrane Ivan Anušič objavio je na Facebook profilu da je danas sudjelovao na video sastanku Koalicije voljnih, koji su predvodili ministri obrane Francuske i Ujedinjene Kraljevine – zemalja koje vode Koaliciju. Tijekom sastanka, ukrajinski ministar obrane Denys Shmyhal izvijestio je sudionike o aktualnoj situaciji u Ukrajini.

"Zalažemo se za završetak rata u Ukrajini i uspostavu pravednog mira koji bi našoj prijateljskoj zemlji donio dugoročnu stabilnost. Uspostava mira u Ukrajini osnažila bi sigurnost i stabilnost u cijeloj Europi. Hrvatska će nastaviti pomagati prijateljskom ukrajinskom narodu", napisao je Anušić u objavio.