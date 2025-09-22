Angela Merkel ovaj je put u pravu: Ako ne ostane jedinstvena i ne postane funkcionalnija, Europa neće preživjeti

Je li Europa doista postala važnija nego što se obično misli, kao što to tvrdi Angela Merkel? Dugogodišnja njemačka kancelarka, koja je zbog veličine njemačke ekonomije bila i neformalna čelnica Europske unije, ne oglašava se često i njezini su javni istupi uvijek dobro promišljeni i odmjereni, zbog čega njezine riječi uvijek izazivaju posebnu pozornost. S razlogom, s obzirom na to da je malo političara s takvim iskustvom i dugogodišnjim neposrednim uvidom u glavne njemačke i europske probleme, za koje je često i sama neposredno odgovorna. Naime, duboka strukturna kriza s kojom se suočava današnja Njemačka dobrim je dijelom posljedica njezinih pogrešnih strateških odluka, no o tome je dosad bilo puno riječi i to sada nije potrebno posebno obrazlagati. Sada je važnije to što bivša kancelarka, koja je i dalje vrlo utjecajna figura i u Njemačkoj i u Europi, u ovom prijelomnom trenutku želi poručiti europskim čelnicima i nama Europljanima. A ključna poruka koju je poslala u svom govoru na proslavi 80. rođendana bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Hans-Gerta Pötteringa zapravo je poziv na jedinstvo Europske unije u vrijeme dubokih geopolitičkih turbulencija i unutarnjih podjela. Iako će se ta poruka nekima možda učiniti očekivanom i ne osobito atraktivnom, ovaj je put riječ o ključu o kojem ovisi ne samo budućnost nego i opstanak EU.
Europa je zbog ovisnosti o američkim sigurnosnim jamstvima morala pristati na ponižavajući trgovinski sporazum
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Prodali stan u Zagrebu i preselili se u Dugo Selo: 'Kad smo došli tu, za pola sata sam imao osobnu iskaznicu'
Zaljubila se u bratića i dobili su sina! Poznata glumica šokirala je obitelj ovim potezom: Otac mi je bio shrvan
FOTO Drastična promjena vremena juri prema Hrvatskoj: Pogledajte kada stiže i gdje će biti najgore
Ovaj skriveni gumb u vašem autu može vam spasiti život: Mnogi ga nikad ne koriste, a ključan je ako dođe do nesreće
Želite prijaviti greške?
Hrvatska postala jedno od ključnih odredišta migrantskih radnika iz Azije
'Otkrit ću vam zašto sam iz Dinama prešao u Hajduk! U Splitu nisam mogao podnijeti tugu...'
Rusi su tri puta iskoristili prazne cjevovode za napredovanje u Ukrajini - sad ih ukrajinska vojska poplavljuje
Ukida se porez na mirovine, a iz sustava poreza na dohodak miču se i olakšice za djecu? U tišini se pripremaju promjene u sustavu plaća
Još iz kategorije
Vojska Srbije je kao nekad JNA. Tada je vojskom vladao SK, a danas SNS
Kolika ta nakaradnost ide daleko, svjedoči i činjenica da je u prvom redu bio i notorni Steven Seagal koji redovito obilazi Rusiju i Srbiju i uzima im novac
Skandaloznim tumačenjem agresije na Hrvatsku SPC vraća Crnu Goru u 1991.
Stoga je ovo priopćenje puno više od puke lokalne skandalozne izjave, ono je poruka crnogorskom društvu, ali i poruka Zagrebu i udarac u hrvatsko-crnogorske odnose
Hrvatska desnica, gladna mučenika, pretvara ubijenog Kirka u ideološki kapital
Markić godinama proizvodi neprijatelje, od LGBT zajednice do boraca za ljudska prava, i zadnja može govoriti protiv dehumanizacije
Možemo: Spasimo Rijeku od Putina, zaustavite militantne Nijemce!
Dok se bave biciklima i suživotom s kukcima na nepokošenim travnjacima, možemovci su podnošljivi. Sve drugo je, kako kaže Umberto Eco, invazija idiota
Kako je Thompson ljevicu približio Tuđmanu: Nekoć su ga nazivali i zločincem, a sada koriste njegove stavove
Od koncerta Marka Perkovića Thompsona svjedočimo retuđmanizaciji na ljevici. Taj je koncert svojim dimenzijama, simbolikom, ali i provokativnim likovanjem u stilu "ljevica na aparatima" neke iskreno zabrinuo, a što su onda kreatori mišljenja i politička elita koristili za predimenzionirane dijagnoze političkog stanja u zemlji i pretjerane reakcije u cilju okupljanja ljevice
Mislili smo da je svjetski presedan kad članovi vlade tuže novinare, ali četvrt stoljeća poslije Trump to radi kao od šale
Hrvatska je i jedinstven i relevantan primjer za današnji svijet
Vraća li se kultura otkazivanja kao bumerang ljevici?
Otkazivanje emisija Jimmyja Kimmela i Stephena Colberta u Americi, kao i festivala u Hrvatskoj, naznaka je novih-starih vjetrova
Ante Samodol protivio se dogovaranju transakcija uz kobasice i zelje. Pa su prešli na škampe
U nastojanju daljnjeg pozicioniranja hrvatskog tržišta kapitala kao uređenog mjesta s predvidljivim rizicima valjalo bi možda promišljati neke učinkovitije mitigacijske mjere koje bi podatke o uskladbi velikih upravitelja imovinom (koji upravljaju javnim novcem) učinila transparentnim, a ne predmetom pojedinačnih istraživanja
Umjesto hrvatskog za strane radnike, engleski bi mogli učiti domaći
U Dubrovniku sam srdačnu recepcionarku pitao imaju li u Gradu garderobu za prtljagu, no nije znala što tražim dok si to nije prevela na engleski (lagidž storidž), međutim ni nakon toga nije znala gdje bi to bilo.