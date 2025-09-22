Angela Merkel ovaj je put u pravu: Ako ne ostane jedinstvena i ne postane funkcionalnija, Europa neće preživjeti

Je li Europa doista postala važnija nego što se obično misli, kao što to tvrdi Angela Merkel? Dugogodišnja njemačka kancelarka, koja je zbog veličine njemačke ekonomije bila i neformalna čelnica Europske unije, ne oglašava se često i njezini su javni istupi uvijek dobro promišljeni i odmjereni, zbog čega njezine riječi uvijek izazivaju posebnu pozornost. S razlogom, s obzirom na to da je malo političara s takvim iskustvom i dugogodišnjim neposrednim uvidom u glavne njemačke i europske probleme, za koje je često i sama neposredno odgovorna. Naime, duboka strukturna kriza s kojom se suočava današnja Njemačka dobrim je dijelom posljedica njezinih pogrešnih strateških odluka, no o tome je dosad bilo puno riječi i to sada nije potrebno posebno obrazlagati. Sada je važnije to što bivša kancelarka, koja je i dalje vrlo utjecajna figura i u Njemačkoj i u Europi, u ovom prijelomnom trenutku želi poručiti europskim čelnicima i nama Europljanima. A ključna poruka koju je poslala u svom govoru na proslavi 80. rođendana bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Hans-Gerta Pötteringa zapravo je poziv na jedinstvo Europske unije u vrijeme dubokih geopolitičkih turbulencija i unutarnjih podjela. Iako će se ta poruka nekima možda učiniti očekivanom i ne osobito atraktivnom, ovaj je put riječ o ključu o kojem ovisi ne samo budućnost nego i opstanak EU.