'Ako je Pavliček toliko samouvjeren, neka podnese ostavku na mjesto saborskog zastupnika'

U izbornom programu Večernjeg TV danas je gostovao Domagoj Bilić, kandidat DP-a, HDZ-a i partnera za vukovarskog gradonačelnika. Bilić iz prvog kruga donosi najveći broj glasova, dobio je potporu 41,6 posto birača, no puno ne zaostaje ni njegov protukandidat, Marijan Pavliček, koji je osvojio nešto manje od 37 posto glasova, 400 glasova manje od Bilića. Pavliček je sada uvjeren da će uspjeti u drugom krugu, no Bilić uzvraća: Ako je tako samouvjeren, zašto već nije podnio ostavku na mjesto saborskog zastupnika?

"Pavliček je optuživao Ivana Penavu da je bio više posvećen Zagrebu, nego Vukovaru, a vidimo da on i dalje planira sjediti na dvije stolice, jer najavljuje da će biti i saborski zastupnik i gradonačelnik. Pa evo, ja ga pozivam, ako je toliko siguran u svoju pobjedu, neka već danas vrati svoj mandat Mostu i ili Kajkiću, koji su mu osigurali ulazak u Sabor", izaziva Bulić protukandidata. Ističe pritom da je iz rezultata prvog izbornog kruga vidljivo kako je osobno dobio više glasova nego lista HDZ/DP koalicije za gradsko vijeće, kao i zajednički kandidat za vukovarsko-srijemskog župana Ivan Bosančić, iz čega iščitava da ga je, iako je relativno nov na političkoj pozornici, prepoznao širi krug birača od onoga koji imaju dvije stranke. S druge strane, podsjeća kako je Pavliček u gradskoj politici godinama. "On je do neki mjesec krojio politiku grada Vukovara i siguran sam da više ne zna odakle iscrpiti ijedan dodatni glas. Mislim da je Pavliček istrošen političar u Vukovaru i da je dosegao svoj vrhunac i siguran sam da ćemo upravo mi ostvariti pobjedu u drugom krugu i da će mi glas dati velik broj građana, neovisno o stranačkoj opredijeljenosti ili nacionalnosti", rekao je Bilić.

A kad je riječ o nacionalnosti, već je sada vidljivo da bi gradski vijećnici s dviju lista sa srpskim predznakom, SDSS-a i SDS-a, mogli biti presudni za formiranje nove većine u Gradskom vijeću Vukovara. Poznato je, također, da je sklapanje koalicije s HDZ-om na nacionalnoj razni DP uvjetovao time da ni u saborskoj većini ni u Vladi ne bude SDSS-a pa smo Bilića upitali namjerava li se toga držati i na gradskoj razini. DP-ov kandidat na to nam pitanje nije dao izravan odgovor. Dao je tek između redaka naslutiti da komunalna pitanja osobno odvaja od nacionalnih tema. Kaže da se SDSS-om ne opterećuje i da su građani kojima se obraća prije svega Vukovarci. "Ja ću voditi brigu o svakom građaninu grada Vukovara, neovisno o njegovoj političkoj opredijeljenosti.

Ukoliko u nekoj ulici imate rupu na kolniku, neovisno je li ona pored nekog člana stranke SDSS a, DSS-a, HDZ-a ili Hrvatskih suverenista, vama je u interesu da taj čovjek ima što kvalitetnije uvjete za svoj život. Osobno tu nemam problem prema niti jednom građaninu Grada Vukovara", odgovorio nam je Bilić. Tvrdi kako ne namjerava pristati na zahtjeve koje prilično otvoreno iznosi SDS-ov Srđan Milaković, da se Srbima u Vukovaru zajamči pozicija gradskog pročelnika i šefa nekog od gradskih poduzeća. "To ću ostaviti Pavličeku, koji je očito već počeo dogovarati nekakvu takvu suradnju", poručuje Bilić, koji svom protukandidatu zamjera i to što poziva HDZ-ovce u gradskom vijeću da ga podrže, iako čitavo vrijeme proziva DP za izdaju birača, i to zato što su stupili u nacionalnu koaliciju s HDZ-om.