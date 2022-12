Zapanjujuće otkriće baca novo svjetlo na seksualni život zmija: 'Pronašli smo klitorise kod ženki'

Australski znanstvenici su otkrili da ženke zmija imaju klitoris. Istraživanje objavljeno u srijedu pruža prve ispravne anatomske opise genitalija ženki zmija. Zmijski penis proučava se desetljećima, dok je ženski spolni organ bio zanemaren. "Postojala je kombinacija ženskih genitalija koje su bile tabu, znanstvenici ih nisu mogli pronaći", rekla je Megan Folwell, voditeljica istraživanja. Njezin rad u koautorstvu objavljen je u časopisu Proceedings of the Royal Society B Journal, a u njemu stoji da se klitoris nalazi u repu. Zmije imaju dva pojedinačna klitorisa odvojena tkivom i skrivena na donjoj strani repa. Organ s dvostrukom stijenkom sastoji se od živaca i crvenih krvnih zrnaca koji su u skladu s erektilnim tkivom, rekli su istraživači, piše BBC.

Folwell je rekla da se upustila u istraživanje jer sva literatura koju je čitala o ženskim spolnim organima zmija nije imala smisla.

"Znam da klitoris postoji kod mnogih životinja i nema smisla da ne bude kod svih", rekla je.

Njezin tim zatim je to provjerio na raznim zmijama, ukupno na devet vrsta. Ovo otkriće sada omogućuje novo razumijevanje zmijskog seksa i putanje ženske stimulacije i užitka. Do sada su znanstvenici vjerovali da je seks kod zmija "uglavnom povezan s prisilom i da mužjak zmije prisiljava na parenje", kaže Folwell. To je bilo zato što su u promatranju seksualnog ponašanja mužjaci zmija obično bili prilično fizički agresivni, dok su ženke bile "mirnije".

Također istraživanje baca novo svjetlo na potencijalnu zmijsku predigru. Mužjaci zmija često trljaju rep ili će se omotati oko repa svoje partnerice, gdje se nalazi klitoris. Folwell je rekla da je otkriće naišlo na pozitivan odjek u svijetu znanosti o zmijama. Primijetila je i da je kod nekih vrsta zmija klitoris krhak i posebno malen - manji od milimetra.

Također je prevladavalo uvjerenje da ženke zmija imaju manju verziju muškog spolnog organa, kao što je slučaj kod varana.