Stigli podaci: U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.487 novih slučajeva, preminula 51 osoba

U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.487 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 23.935

Među njima je 2.154 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 283 pacijenata.



Preminula je 51 osoba.



Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 673.427 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 11.930 preminulo, ukupno su se oporavile 637.562 osobe, od toga 3.432 u posljednja 24 sata.



U samoizolaciji je trenutno 23.714 osoba. Do danas je ukupno testirano 3.638.581 osoba, od toga 10.836 u posljednja 24 sata.



Zaključno s 17. prosinca 2021. utrošeno je 4.519.310 doza cjepiva, a cijepljeno je 55,21% ukupnog stanovništva, odnosno 65,81% odraslog stanovništva. Na dan 17. prosinca 2021. utrošeno je 28.669 doza cjepiva, a od toga je 2.609 osoba cijepljeno prvom dozom. Zaključno s 17. prosinca 2021. godine 2.240.403 osoba cijepljeno je barem jednom dozom, a od njih je cijepljenje završeno za 2.082.035 osoba (1.896.869 osoba cijepljeno s dvije doze te 185.166 osoba cijepljeno cjepivom Jannsen), što čini 61,34% odraslog stanovništva.

Broj novozaraženih po županijama: Splitsko-dalmatinska (424), Grad Zagreb (782), Zagrebačka (338), Zadarska (187), Osječko-baranjska (182), Dubrovačko-neretvanska (82), Šibensko-kninska (176), Brodsko-posavska (78), Primorsko-goranska (301), Krapinsko-zagorska (82), (1/2) — Koronavirus.hr (@koronavirus_hr) December 18, 2021

Sisačko-moslavačka županija

Na području Sisačko-moslavačke županije, u protekla je 24 sata zabilježeno 107 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je u subotu Županijski stožer Civilne zaštite.

Kako stoji u dnevnom izvješću Stožera, 37 novozaraženih osoba je iz Siska, 21 je iz Petrinje, 11 iz Gline, sedam ih je iz Gvozda, šest iz Kutine, pet iz Popovače, po četiri iz Novske u Hrvatske Kostajnice, tri iz Martinske Vesi, po dvije su osobe iz Hrvatske Dubice, Sunje, Lipovljana, i Velike Ludine, te jedna iz Dvora.

Broj novozaraženih je za sedam osoba manji nego prije tjedan dana.

Stanovnici županije su u izvješću, i ovom prigodom, pozvani na punu odgovornost, odnosno na primjenu svih epidemioloških mjera i odluka Nacionalnog stožera Civilne zaštite, kako bi se spriječilo daljnje širenje zarazne bolesti covid-19.

Varaždinska županija

U Varaždinskoj županiji zabilježeno je 170 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su dvije osobe, izvijestio je Županijski stožer Civilne zaštite u subotu.

Tijekom petka testirano je 455 osoba, od čega je potvrđeno 170 pozitivnih slučajeva. Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin je 212 pacijenata, od kojih je 25 njih na respiratoru.

Oporavilo se 149 osoba i trenutni broj aktivnih slučajeva je 1.239.

U subotu, 18. prosinca cijepljenje će se odvijati do 13 sati u kinodvorani u Varaždinskim Toplicama u organizaciji tamošnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije cijepljenje sljedeći tjedan organizira u podrumu Kirurgije Opće bolnice Varaždin u utorak, 21. prosinca od 8 do 13 sati, srijedu od 13 do 18 sati i četvrtak od 8 do 13 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 35 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna osoba je umrla, priopćili su u subotu iz Županijskog stožera Civilne zaštite.

U Bjelovaru je zabilježeno 28 novih slučajeva zaraze koronavirusom, u Garešnici tri, u Grubišnom Polju dva, a u Čazmi i Daruvaru po jedan.

U bjelovarskoj Općoj bolnici na liječenju je 21 pacijent zaražen koronavirusom, od kojih je sedam na respiratoru. Na opservaciji su dva pacijenta.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije je 620 osoba.

Osječko-baranjska županija

Četiri osobe s područja Osječko-baranjske županije umrle su u protekla 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom, a potvrđena su 183 nova slučaja zaraze, objavio je u subotu Županijski stožer Civilne zaštite.

Umrle su osobe iz Čepina, Dalja, Đakova i Našica, u dobi od 61, 74, 84 i 88 godina.

Od 576 uzoraka, testiranih u posljednaj 24 sata, 183 su bila pozitivna na koronavirus. Najviše novozaraženih osoba, njih 86, je s osječkog područja, 38 s područja Đakova i 12 s područja Belišća, priopćeno je iz Stožera.

U osječkom Kliničkom bolničkom centru i našičkoj Općoj županijskoj bolnici na liječenju je 112 osoba oboljelih od covid-19, od kojih su 22 na respiratoru.

Na području Županije u samoizolaciji su trenutno 882 osobe.

Zagrebačka županija

U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 345 novih slučajeva zaraze koronavirusom, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo te županije od subote.

Najviše novozaraženih je u Velikoj Gorici, njih 84, i u Samoboru gdje je 46 novozaraženih.

Ozdravile su 324 osobe.

Mjera samoizolacije izrečena je za osam razrednih odjela i dio učenika 13 razrednih odjela, stoji u priopćenju.

Od početka pandemije do subote, 18. prosinca evidentirane su 58363 osobe kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 54918 osoba, a 76 osoba je preminulo.

Šibensko kninska županija

U Šibensko-kninskoj županiji u protekla 24 sata je 177 osoba zaraženo koronavirusom, a umrla je žena (1933.), koja se liječila u šibenskoj bolnici.

U posljednja 24 sata uzorkovana su i testirana 434 uzorka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Najviše novozaraženih je iz Šibenika - 97. U Kninu je novozaraženo 19 osoba, 16 osoba u Vodicama, 10 osoba iz Tribunja, osam iz Unešića, šest iz Drniša, pet osoba iz Primoštena, po dvije osobe s Murtera, iz Bilica, Skradina, Kistanja, Ervenika i Tisnog te po jedna osoba iz Oklaja, Civljana, Rogoznice i Promine.

Trenutno su 452 aktivna slučaja oboljenja.

U šibenskoj bolnici liječi se 41 osoba, od kojih je 11 osoba na respiratoru. U kninskoj bolnici liječi se 13 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji.

Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 1660 osoba. Od toga je 1629 bliskih kontakata oboljelih, a za 31 osobu je određena mjera samoizolacije zbog ulaska u Republiku Hrvatsku prema trenutno važećim zdravstvenim mjerama koje su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti covid-19.

Karlovačka županija

U Karlovačkoj županiji je u posljednja 24 sata otkriveno 65 novih slučajeva zaraze korona virusom, a tri su covid- pozitivne osobe umrle.

Prema izvješću Županijskog stožera Civilne zaštite od subote, na covid odjelu karlovačke Opće bolnice umrle su dvije žene 1927. i 1936. godišta, a na covid -odjelu Opće bolnice u Ogulinu umro je muškarac (1938.).

Među novootkrivenim slučajevima zaraze, 30 osoba je iz Karlovca, po devet osoba iz Duge Rese i Ogulina, četiri su osobe su iz Slunja, po tri su osobe iz Draganića, Josipdola i Žakanja, te po jedna osoba iz Ozlja, Generalskog Stola, Kamanja i Lasinje.

Na liječenju na covid- odjelu karlovačke Opće bolnice trenutačno su 43 osobe, na covid- odjelu ogulinske bolnice je 19 osoba, a na covid- odjelu Specijalne bolnice za produženo liječenje u Dugoj Resi na liječenju je 25 osoba. Na respiratore su priključene četiri covid- pozitivne osobe.

Policijske uprava karlovačka javila je da je pod mjerama samoizolacije 480 osoba.

