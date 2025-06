Našem znanstveniku 3,88 milijuna dolara: Unapređuje znanost i vodeću ulogu Australije u istraživanju svemira

Hrvatski znanstvenik s australskom adresom prof. dr. sc. Hrvoje Tkalčić s Australskog nacionalnog sveučilišta u Canberri jedan je od dobitnika sredstava Australskog znanstvenog vijeća. Ovu stipendiju dobilo je ukupno 17 znanstvenika, a cjeloviti je iznos 65.2 milijuna australskih dolara. Prof. Tkalčić dobio je iznos od 3,88 milijuna za projekt Echoes from the Planetary Cores: Seismic Insights into Deep Worlds. U priopćenju o njegovoj stipendiji kaže se kako naš znanstvenik ima za cilj revolucionirati razumijevanje planetarnih jezgri, koje su ključne za Zemljino magnetsko polje i toplinsku dinamiku.

- Ovaj projekt koristit će napredno seizmičko snimanje i nove podatke za istraživanje Zemljine jezgre i njezinih interakcija s gornjim slojevima, nudeći uvide bitne za održavanje života. Kako se međuplanetarne misije budu širile, istraživanje će se proširiti i na Mjesec, Mars i ledene mjesece, unapređujući planetarnu znanost i vodeću ulogu Australije u istraživanju svemira. Stipendija će razviti inovativne tehnike i modele, poticati međunarodnu suradnju i obučiti novu generaciju STEM stručnjaka. Rezultati će podržati svemirske agencije, znanstvene institucije i industriju, jačajući ulogu Australije u znanosti o Zemlji i planetarnim znanostima, navodi se u priopćenju. U osnovnoj informaciji o stipendijama koje dodjeljuje ovo australsko znanstveno tijelo, njegova izvršna direktorica, profesorica Ute Roessner, izjavila je da program australskih laureatskih stipendija podržava izvanredne istraživače kako bi im se pružilo iznimno okruženje za istraživačku obuku i odgoj istraživača u ranoj i srednjoj karijeri. - Program australskih laureatskih stipendija pruža istraživačima priliku za uspostavljanje snažnih veza s kolegama istraživačima, što je važan dio pružanja visokokvalitetnog mentorstva za perspektivne istraživače, rekla je profesorica Roessner. - Laureatski stipendisti provodit će revolucionarna istraživanja u širokom rasponu područja kako bi ostvarili ekonomske, komercijalne, ekološke i društvene koristi za Australiju, rekla je.