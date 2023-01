napreci u znanosti neće zastati

Pet najvažnijih znanstvenih događaja koji se očekuju u 2023.: Komercijalni let do Mjeseca, uređivanje gena...

Konačno će se čovjek, odnosno naprava koju je on stvorio, spustiti na Mjesec. I to je čak moguće da to neće biti Amerikanci, pa ni Rusi, već čak – Emiraćani! Naime, Ujedinjeni Arapski Emirati imaju rover Rashid koji je na putu prema Zemljinu satelitu. Tu je i japanska misija HAKUTO-R Mission 1 i indijska Chandrayaan-3. Jasno, NASA ima Lunar Flashlight koji bi na Mjesec trebao aterirati također negdje u travnju.