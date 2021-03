Kuća na mjesecu? Nema problema, od 40 do 50 milijuna eura!

Da bi se podiglo hipotekarni kredit za kupnju nekretnine, potrebno je dosta papirologije. Barem je tako bilo kada se time bavio ovaj autor. Kritičan je trenutak procjena vrijednosti nekretnine koja uvijek može biti predmet sporenja. A sada je pitanje kako bi se ta procjena mogla napraviti ako se nekretnina nalazi na – Mjesecu.

Znaju se i najbolje lokacije

Money, britanski posrednik u kreditiranju, na svojoj je internetskoj stranici objavio prvu procjenu koliko bi koštala hipoteka za neku nekretninu na Mjesecu. Motivacija je već poznata, Zemlja se lagano prenapučuje pa se pomalo treba gledati prema drugim nebeskim tijelima. Pretjerano ili ne, u Moneyu razmišljaju i o soluciji kupnje nekretnine na Zemljinu satelitu. I pri tome se vode logičnim razmišljanjem, a to je da se definitivno ne može raditi o tek običnoj kući već o sasvim novoj konstrukciji koja može izdržati teške uvjete koji na Mjesecu vladaju. A tu je i trošak prijevoza sa Zemlje. Valjda i natrag. Kao najtraženiju lokaciju ističu More kiša gdje bi vas kvadrat zemljišta stajao oko 30 eurocenti za kvadrat, a u Moru para 4 eurocenta. Dalje procjenjuju kako je za izgradnju prosječne jednoetažne kuće od 72 kvadrata potrebno najmanje 26 radnika s alatima, opremom i materijalima. Kako je zemljište na udaljenoj lokaciji, treba uračunati i trošak prijevoza, a to će onda zbog velike udaljenosti (384.000 km) biti 6,75 milijuna eura. Materijal i oprema za novu kuću moraju biti daleko snažniji i izdržljiviji nego kada se radi o gradnji na Zemlji, klima i grijanje moraju biti kao za tvornički pogon, vrata imati zračnu komoru, prozori trebaju izdržati i pogodak meteora, izvori energije moraju biti sasvim drugačiji. Sve to stajalo bi 33,75 milijuna eura. Dakle, sve zajedno, zemljište, put i gradnja stajali bi više od 40,5 milijuna eura. Računajmo da vjerojatno nećemo biti prvi pa će onda i spomenuti troškovi biti manji, no i dalje se radi o 34 milijuna eura.

Pretpostavljamo ipak da ćete prvu kuću na Mjesecu kupiti pa, ako uzmemo za realnu građevinsku profitnu marginu od 27 posto, tada bi se opisana kuća na tržištu nudila za 51 milijun eura. Kada ta gradnja počne pa se već naniže nekoliko građevina na Zemljinu satelitu, onda se iz svega mogu izuzeti troškovi prijevoza alata i opreme koja je već tamo pa se dođe do “podnošljivih” 43,5 milijuna. Ako je kapara 10 posto, to znači da morate imati 4,35 milijuna eura, a koliko ćete plaćati mjesečno, trebate vidjeti kod banke koja bi vam bila voljna odobriti takav kredit.

Ovdje se kao rata navodi 272.500 eura mjesečno tijekom 25 godina. Onda biste se pak trebali pobrinuti za dugoročnu opskrbu energijom, a preporučuje se kupnja manjeg nuklearnog reaktora koji bi vrijedio 1,165 milijardi eura, što je očito preskupo pa je bolje da uložite u 34 solarna panela koja bi trebala biti dostatna, a stoje tek nekih 20.000 eura.

Hrana uzgojena na Mjesecu

Britanski kreditni posrednici zaista su na sve mislili, riječ je doista o prilično ekstenzivnoj analizi cijene budućeg održivog života na Mjesecu u koju su uključili sve aspekte, kao i niz lokacija o kojima se, očito, u određenim krugovima već razmišlja na vrlo ozbiljan način. Već su, dakle, formirane cijene, načini opskrbe energijom i vodom, ali hranom koja bi se, očito, uzgajala na Zemljinu satelitu.

I sve to nije malo, odnosno u ovom je trenutku nedostižno. Za opskrbu vodom, u što bi bilo uključeno i navodnjavanje nasada hrane, trebale bi ogromne količine vode koju bi se dobivalo i recikliranjem te eksploatacijom leda na Mjesecu. Naime, sa Zemlje je očito ne možete dovući.