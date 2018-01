10 načina zarade na internetu

Svidjelo se nekome ili ne, Uber je donio za nas nešto prilično novo. Aplikacija je omogućila honorarnu zaradu praktički svima koji znaju voziti automobil. Nije puno drugačije ni s bitcoinom iako on traži određen nivo nišnog tehnološkog i financijskog znanja, čak i nešto hrabrosti ako ste namjerili mešetariti tom kriptovalutom. No i tu je bitno da se otvorila mogućnost zarade, za neke i vrlo solidne, izvan kakve institucije, tvrtke ili korporacije. Ovisite sami o sebi, odnosno radite koliko mislite da trebate ili možete.

Daleko je Amerika

Nisu Uber ili bitcoin jedini način zarade na takav način. Internet nudi sasvim solidnu količinu prilika za ostvarenje zarade. I pri tome ne mislimo na online poker ili nešto tome slično, nećemo ovdje propagirati kockarske igre, nego sasvim normalne poslove u vlastitom ili tuđem aranžmanu. Također ćemo odmah istaknuti da je najbolje mogućnosti zarade na internetu shvatiti kao dodatnu zaradu, a ne kao način brzog bogaćenja.

Zarada na internetu u, primjerice, Americi nije usporediva sa zaradom koju možete ostvariti u Hrvatskoj. Također, u većini slučajeva trebat će vremena prije nego što ta zarada postane ozbiljnijom. Iako, vjerojatno i sami znate, u nas postoje ljudi koji ostvaruju dobar život poslom na internetu. Puno se piše i priča o YouTubeu i mogućnosti zarade koju on nudi. Zaradu preko YouTubea moguće je ostvariti putem Google AdSense računa, gdje putem AdWordsa ulazite u YouTube Partners Program. Zaraditi se može i sklapanjem partnerstva s oglašivačima, odnosno klijentima ili putem drugih platformi koje su povezane s YouTubeom. Buka oko YouTubea je, dakle, opravdana, no treba i napomenuti kako u sve treba uložiti popriličan napor. Snimanje videoklipa može uzeti cijelo radno vrijeme ili čak i cijeli tjedan. Uz adekvatan talent zbog kojeg će vas netko i pogledati. Posljednjih godina iznimno su popularni gamerski kanali pa je tako i kod nas. Ako ste pasionirani gamer, eto prilike za vas.

Nitko vas ne sprečava da otvorite blog i na njemu nešto pišete. I u nas su blogeri, pogotovo modne blogerice, čak i zvijezde koje dobro zarađuju. Sonja Kovač ima modni blog za koji je nedavno izjavila da preko njega dosta dobro zarađuje, odnosno da od njega sasvim dobro živi. Blogerica Andrea Andrassy već je odavno poznata kao promotor urbanog životnog stila.

Tema je bloga Elle Dvornik također životni stil, a primijetit ćete da je napisan na engleskom čime je poznata blogerica doprla do puno šire publike. Nedavno je izjavila kako bi 2017. godinu mogla završiti s pola milijuna kuna prihoda. Ako ste u nečemu stručni i priznati, možete pokušati to svoje znanje i prenijeti. Dobar je način za to webinar, riječ skovana od ‘web’ i ‘seminar’. Na internetu su webinari sasvim uobičajeni u svrhu edukacije ili običnih instrukcija pa zašto ne biste ili svoje znanje nekome ponudili ili pokrenuli vlastiti webinar. Ako niste od onih koji sebe vole vidjeti na ekranu, uvijek se možete baciti na izdavanje knjige.

Mogućnosti koje danas nudi tehnologija takve su da vam praktički ne treba izdavač da biste izdali knjigu. Ona može biti u elektroničkom formatu, sadržaj – vaš izbor. To može biti, opet, neko prenošenje znanja ili naprosto neka beletristika. Ili znanost. Što god. Ako se pokaže da imate talenta i znanja za pisanje, moguće je da ćete i zaraditi. Sasvim dobre mogućnosti pružaju se onima koji imaju talenta za fotografiju. Različiti servisi, bilo news, bilo stock fotografije, voljni su platiti za dobar uradak vašim digitalcem koji je danas pristupačan za doista prihvatljive svote novca.

Svjetski online buvljak

Kriptovalute svakodnevno pune rubriku vijesti na svim globalnim platformama, ogroman je broj ljudi primamljen pričom o gotovo sigurnoj zaradi na bitcoinu. No, da biste kupili bitcoin, trebate ozbiljnu svotu novca. Umjesto da novac potrošite na izravnu kupnju, možete uložiti u hardver za rudarenje bitcoina uz prethodno dobro posloženu matematiku u vidu uračunavanja svih troškova, poput utrošene električne energije i cijene hardvera te ciljem koliko želite zaraditi.

Drugi je način da tržište proučite i pogledate koja od brojnih kriptovaluta obećava snažniji rast pa uložite nešto novca dok je još prihvatljive vrijednosti. Kriptovaluta ether počela je prošlu godinu s vrijednosti od osam dolara da bi u jednom trenutku pri kraju 2017. dosegla i 800 dolara. Ako niste od onih koji su voljni ulagati da bi nešto zaradili, bilo u kriptovalutu, bilo u kameru ili fotoaparat, na internetu se nude i mogućnosti čiste šljake ili rentanja. Ako imate praznog stambenog prostora, prijavite se na servis poput AirBnB-a i ponudite ga. Popularan svjetski servis itekako živi u nas te nudi mogućnost dobre zarade. Svoje znanje možete primijeniti na još neke načine. Svatko kod kuće ili u garaži ima stvari za koje procjenjuje da mu ne trebaju. EBay je omogućio da se takve stvari ponude znatno većem broju ljudi, a često i po boljoj cijeni. Primjerice, ako kod kuće imate kakvu gramofonsku ploču, knjigu, čak i katalog kakve luksuzne marke, mogli biste se iznenaditi koliki bi iznos mogla doseći aukcija takvih predmeta. Isto tako, svjetski je online buvljak prepun podcijenjenih artikala koje će vješto oko moći prepoznati i na njima “okrenuti” možda i višestruku zaradu. Najjednostavniji način zarade za sve jest prijavljivanje na internetske stranice koje traže neke usluge.

Takvih je stranica, pretpostavili ste, najviše u Americi pa biste u pristupu na prvih nekoliko mogli dobiti odbijenicu jer nemaju interesa za Hrvatsku kao tržište. Okrenite se Europi, i ovdje toga ima, različita istraživanja vrše i agencije u Hrvatskoj u zamjenu, primjerice, za bon nekog od trgovačkih lanaca. Testiranje kakve nove aplikacije ili novog internetskog sajta za nečije potrebe može vam donijeti sasvim dobru zaradu za nekoliko sati posla. Ili će se od vas tražiti nešto drugo. Problem je samo što takva testiranja nisu toliko česta pa na njih ne možete računati kao na stalni izvor prihoda.

Najčešće ćete naići na stranice koje nude mikrotaskove, čije ispunjenje donosi neku simboličnu zaradu, poput klikanja na različite reklame. Odmah ste zaključili kako će trebati vremena da nakupite ozbiljniju sumu novca, ta se brzina može povećati pridruživanjem prijatelja, no i dalje je to za nas prilično nepopularan način zarade koji traži vremena, a ne nudi mogućnost ozbiljnije zarade. Bolja je mogućnost iznajmljivati svoje znanje prijavom na web-stranice čiji klijenti traže neko specifično znanje koje možda imate. U svakom slučaju, prije početka rada za bilo koji od sajtova raspitajte se isplaćuje li uredno zaradu. Također, uskoro će se zarada s interneta u nas i oporezivati.

