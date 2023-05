Značajna poruka HR legende poslije masakra: 'Treba se pogledati u ogledalo. To je do roditelja'

Cijelu regiju potresao je strašan zločin na beogradskom Vračaru gdje je rastrojeni 14-godišnji učenik hicima iz pištolja usmrtio osmero učenika i čuvara škole te ranio učiteljicu i nekoliko vršnjaka. Ovakav masakr zaista nije zapamćen na ovim prostorima, to smo većinom mogli gledati na televiziji, odnosno u velikim zemljama poput SAD-a i Rusije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brojni sportaši javili su se povodom ogromne tragedije koja je pogodila devetero obitelji, a javio se i 36-godišnji hrvatski košarkaš Ante Tomić koji je centar katalonskog prvoligaša Joventuta.

- Danas nije dan za uperit prstom, nego za pogledat se u ogledalo. Nije do igrica, nije do Zapada, do roditelja je. Iskreno saučešće za svih devet obitelji. Nezamislivo - napisao je Tomić na Twitteru.

Dubrovčanin je godinama sjajno igra u redovima Reala i Barcelone, a izabran je u idealnu petorku Eurokupa u veteranskim godinama, što je znak da se hrvatska reprezentacija prerano odrekla ovog kvalitetnog igrača.

Isto tako, fotografijom je poručio svim roditeljima 'razgovarajte s djecom'