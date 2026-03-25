Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZJAVA ZA MEDIJE

Vatrene čeka ogled s Kolumbijom, Erlić otkrio kako im je u SAD-u: Uživamo kad smo skupa

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
25.03.2026.
u 17:48

Hrvatski nogometaši će navečer po lokalnom vremenu odraditi drugi trening nakon što su u ponedjeljak stigli u SAD. U noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu igrat će s Kolumbijom, a pet dana kasnije i s Brazilom

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić rekao je u srijedu u američkom gradu Orlandu da će tamošnje utakmice s Kolumbijom i Brazilom biti dva dobra testa uoči Svjetskog prvenstva. "Svako novo okupljanje me veseli, odnosno sve nas, jer stvarno uživamo kada smo skupa. Pred nama su dvije važne utakmice, jer to je i priprema za Svjetsko prvenstvo“, izjavio je 28-godišnji branič za Hinu i Tportal u hotelu u kojem se nalazi reprezentacija.

Hrvatski nogometaši će navečer po lokalnom vremenu odraditi drugi trening nakon što su u ponedjeljak stigli u SAD. U noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu igrat će s Kolumbijom, a pet dana kasnije i s Brazilom. "Bit će to dva dobra testa, moramo dati svoj maksimum, ozbiljno ih shvatiti. Znamo o kakvim se reprezentacijama radi. Vesele nas ove utakmice," rekao je Erlić koji je dosad upisao 11 nastupa za Hrvatsku.

Nogometaš danskog Midtyjllanda nada se da će biti u sastavu za Svjetsko prvenstvo koje počinje u lipnju. "Puno nas je dobrih igrača. Ja jedino što mogu to i radim, dajem svoj maksimum na treninzima, nastojim biti bolji i biti u pravom izdanju kada dobijem priliku," izjavio je.

Izbornik Zlatko Dalić vjeruje da će se Joško Gvardiol oporaviti do Svjetskog prvenstva što zaoštrava konkurenciju u zadnjem redu. "Naravno, daj Bože da Joško bude spreman. Jer znamo o kakvom se igraču radi i jako nam je bitan," naglasio je Erlić.

Dalić je najavio i isprobavanje formacije 3-5-2 s Kolumbijom, a što odgovara ovom stoperu. "Tako je, u Midtjyllandu igram središnjeg braniča. Tako da mi taj sustav skroz odgovara. Igramo ga cijelu sezonu, super sam se snašao. A i izbornik je najavljivao da bi tako mogli igrati, imat ćemo i analizu za pripremu te utakmice protiv Kolumbije," rekao je.

Erlić kaže da u klubu igra dobro jer ga ondje "cijene i poštuju". "I bitan sam im jako. Moram iskoristiti to povjerenje, a osjećam se sjajno, i fizički, a to je najbitnije. Golovi su nešto ekstra što dođe. Eto, protiv Nottinghama sam također zabio, ali nažalost, ispali smo nakon 11-eraca (u Europskoj ligi)“, izjavio je.

Erlić kaže da ponešto zna o Kolumbiji, 14. reprezentaciji svijeta s kojom Hrvatska nikada nije igrala. "Imao sam priliku igrati s (Jhonom) Lucumijem (u Bologni). Pratio sam i malo napadača Luisa Suareza (iz lisabonskog Sportinga). Imaju jako dobrih igrača, sigurno neće biti lako. Moramo biti maksimalno fokusirani“, upozorio je.

Hrvatski branič nikada dosad nije igrao SAD-u. "U mlađima kategorijama sam bio u Južnoj Americi, s klubom smo igrali u Čileu“, rekao je.

Hrvatski nogometaši sada se privikavaju na okruženje i vrućinu kakva bi ih mogla dočekati i na Svjetskom prvenstvu. "Privikavamo se i na vremensku razliku, baš razgovaramo međusobno. No, imamo dovoljno vremena za odmoriti se. Sparno jest, ali kako nama tako i njima. Iako bi njima mogli biti lakše, jer su navikli na takvu klimu," zaključio je.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Martin Erlić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Premium sadržaj
Uoči Kolumbije i Brazila

Analizirali smo kakvo je stanje vatrenih prije važnih proba za SP: Bitna stvar je ohrabrujuća za Dalića

Dalić može biti zadovoljan golgeterskim učinkom svojih ofenzivaca. Već smo spomenuli sjajan učinak Petra Muse, no i ostali hrvatski centarfori imaju kvalitetne brojke i prilično redovito zabijaju. Andrej Kramarić u Hoffenheimu ima sedam golova i dvije asistencije u 12 utakmica, Ante Budimir u Osasuni ima osam golova u 13 utakmica, a Igor Matanović u Freiburgu osam golova i jednu asistenciju u 17 utakmica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!