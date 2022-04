Zabijao sam Manchesteru, Chelseaju, Engleskoj... Ali svi me pamte po derbiju s Hajdukom

Bivši igrač Dinama Branko Strupar najavio je današnji derbi s Hajdukom na Poljudu. Strupar je 2004. zabio dva gola Splićanima u Zagrebu u pobjedi 3:1.

- Vratio sam se iz Engleske u HNL, u Dinamo. Pa lijepo je, isto puni stadioni u ono doba. Pa ja sam igrao derbi u Zagrebu, zabio dva gola, svi me po tome pamte, nitko me ne pamti kako sam zabio Manchesteru, Chelseaju, reprezentaciji Engleske, Nizozemske. To mi nitko ne pamti. Pamte me po derbiju s Hajdukom, stvarno nevjerojatno. To je smiješno, ali tako. To je najveći derbi meni uvijek bio i bit će - rekao je Strupar za Sportklub.

Prisjetio se tadašnje atmosfere na Poljudu.

- Naježio sam se kad sam bio tamo s Dinamom. Došao sam iz Engleske koja je kolijevka nogometa, svaki stadion je krcat, ali kad sam došao na Poljud taj osjećaj mi je kao da sam u Englesku došao. Pun stadion, lijepe dalmatinske pjesme koje ja volim, to me fasciniralo. Ja sam se sav naježio, to nikad neću zaboraviti. Kad sam došao osjećao sam se kao da igram protiv Manchester Uniteda. Više razumijem kad oni pjevaju, tamo one Engleze pola nisam razumio. Tada je isto bilo 0:0, baš slučajnost - rekao je Strupar te dodao:

- Kad imaš takvo zaleđe navijača može biti kontraproduktivno, možeš izgorjeti pa dobiti gol pa teško se vraćati, a može te ponijeti i odmah zabiješ gol pa dobiješ krila. Imam osjećaj da su nam iz zadnjeg derbija ostali malo dužni, a sada nema više popravnog, Hajduku jedino pobjeda igra. Volio bih znati jesu li u stanju to učiniti pred domaćom publikom.

Osvrnuo se i na najboljeg igrača Hajduka Marka Livaju.

- Nije samo Livaja, previše su se oslanjali na njega, moraju i drugi proigrati, nije on jedini, svi moraju dati 120 posto da bi pobijedili.

Strupar smatra da će Dinamo biti prvak ove sezone.

- Dinamo ima dosta komfornu situaciju, ima sedam bodova prednosti. Dinamo i da izgubi opet ima četiri boda - rekao je Strupar te dodao:

- Dinamo se dosta oslabio u odnosu na prošlu sezonu, otišao Majer, Jakić, Gavranović koji je uvijek zabijao svoju kvotu golova. Tri, četiri vrhunska igrača su otišla, udarnih u prvih 11. Dinamo se najviše muči u vezi, Ademi je sav načet ozljedama, moraju se krpati nekako. Puno su se drugi pojačali, tako da nije jednostavno.

