UŽIVO Iranci došli do zraka, marokanski vratar stvara čuda

45' Poluvrijeme

Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka. Marokanci su dominirali prvih pola sata, a onda su se Iranci probudili. Najbolju priliku za pogodak imao je Azmoun minutu prije kraja prvog dijela, ali je marokanski vratar bio uspješniji. Munir je sjajno obranio i pokušaj Jahanbakhsha. No goals, but plenty of attempts! Who do you think is going to win in the second half? #MARIRN — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 15, 2018