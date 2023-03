VIDEO Otkrivamo detalje sa Skupštine Dinama: Mamiću otišlo 11 ljudi, atmosfera bila spektakularna

U zagrebačkom hotelu Sheraton jučer je održana redovna sjednica Skupštine GNK Dinamo na kojoj se odlučivalo o novim članovima Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, ali je nakon dva sata sjednica prekinuta jer su 33 člana skupštine sklona Zdravku Mamiću napustila sjednicu. Ostalo je 37 zastupnika, a kvorum je 41 nakon čega je predsjednik Mirko Barišić ustvrdio kako nema kvorum.

- Gospodo, nemamo kvorum, on je 41. Ako nemamo kvorum ne možemo donositi druge odluke. Kvorum je srušen. Vidjet ćemo kada će biti nova skupština, za dva, tri, šest mjeseci. Klubom i dalje upravlja Uprava i predsjednik kluba - rekao je Barišić.

Tko će sve onda voditi hrvatskog prvaka? Izvršni i Nadzorni odbor uskoro će biti raspušteni, ali ostala je na dužnosti Uprava i Mirko Barišić kao predsjednik kluba. U postojećoj Upravi su Vlatka Peras i Dario Šimić, a sutra će se IO vjerojatno sastati i pridružiti im još jednog člana, s obzirom na to da Uprava mora biti tročlana. S dosadašnjim članom Uprave Krešimirom Antolićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, koji je u srijedu postao pravovaljan, dok je druga članica Uprave, Amra Peternel smijenjena.

- Zdravko Mamić? Pa ova struja se sama distancirala od Mamića. Što se mene tiče, Mamić je gotova stvar, ne danas, nego već od ranije. Za to se navijači ne moraju brinuti - kazao je Barišić.

Zbivanja oko Dinama u studiju Večernjeg lista komentirali su naš urednik sporta Karlo Ledinski te novinari Robert Junaci i Hrvoje Delač.

- Klub će funkcionirati i dalje kao što je funkcionirao dosad. Barišić ostaje predsjednik kluba, Peras otaje predsjednica Uprave. Uz Šimića, u Upravu bi trebao ući jedan ili dva člana, od toga jedan nogometaš - rekao je Junaci.

- Dario Šimić je sigurno bio čovjek prevage za ovu pobjedu. Pobjeda, uvjetno rečeno, ali imali su 36 glasova na Skupštinu. Podsjetimo, gospodin Zorić je prije dva mjeseca mahao s papirom na kojem je imao imena 43 skupštinara. Najviše njih otpalo je upravo u posljednjih 24 sata. Šimić im je predstavio svoj program i zbog njega su prošli na njegovu stranu, odnosno uvjetno rečeno izdali Mamića. Jedan od njih je Stjepan Deverić, koji je odlučio promijeniti stranu. Šimić je neokaljan, borac za pravdu. I prije je upozoravao na probleme koje Mamić radi u Dinamu. Prepoznali su to i navijači, koji Šimića vide kao svoju ikonu, predvodnika - objasnio je Ledinski.

- Novo zasjedanje Skupštine treba sazvati predsjednik. Sigurno da to neće biti tako brzo, možda će čekati do nove godine - ističe Junaci.

- Fali mu pet skupštinara. Najprije će se Skupština dogoditi za pet mjeseci. Prije toga ne. Kad ti 11 ljudi ode, naravno da je tu utjecaj imala i politika - kaže Ledinski.

- Ovo je vrlo vjerojatno Mamićev kraj, ali ostavio bih pet posto mogućnosti da će Mamić kao netko tko je inteligentan uspjeti još nešto postići. Bit će telefoniranja na sve strane. Ako ne uspiju skupiti potpise za izvanrednu Skupštinu, onda je to Mamićev poraz - smatra Junaci.

- Jedan pripadnik BBB-a išetao je iz hotela s velikom prekriženom zastavom Zdravka Mamića. Bio je to početak velikog slavlja, počele su se paliti baklje i nastala je sveopća euforija - znak je Mamić, možemo reći, gotov. Napadnuti su Ivo Šušak i Damir Zorić. Moramo to osuditi, to su pojedinici. Ali generalno, atmosfera je bila spektakularna. Bilo je to lijepo za gledati. Uloga navijača bila je možda čak i presudna - navodi Ledinski.

Gradonačelnik Tomašević najavio da od novog stadiona neće biti ništa ako pobijedi Zorić, odnosno Mamićeva struja.

- Grad je isto svjestan da je to praktički kraj Zdravka Mamića i nastavit će se proces oko stadiona i dalje. Sad je navodno pri kraju taj dogovoren Crkve i Grada oko zemljišta i mislim da bi to trebalo uskoro krenuti. Naravno da će proći četiri godine do izgradnje, ali sve će krenuti - kaže Ledinski pa se osvrće na Statut:

- Statut je ključan u svemu, čak i u Barišićevoj pobjedi. Glavni uvjet bio im je promjena Statuta, da Dinamo postaje demokratičniji klub, da članovi mogu birati neka klupska tijela. Barišić je potvrdio da se kreće s pripremom novog Statuta. To je tek početak. Statut jedino može promijeniti Skupština, ne može se promijeniti preko noći, ali vjerujem da će to stvarno krenuti. Vidjet ćemo kad će se realizirati. Navijači su odnijeli pobjedu - zaključio je.