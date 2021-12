UŽIVO Hajduk se probudio u drugom dijelu, ali još nema pogodaka

- Iskreno, teško je naći riječi za ovo što se događa. Bez riječi sam, ljudi čekaju u redu za ulaznice. To je fenomenalno i teško objašnjivo. Želim zahvaliti svim ljudima koji će doći na stadion. Čeka nas velika utakmica u kojoj imamo priliku pokazati da možemo nešto napraviti. Kada imaš veliku odgovornost nekad nije lako. Ako uvjerimo igrače da je ovo dobra prilika za predstaviti se u dobrom svjetlu to će biti dobro. Njihov stil je drukčiji od našeg, ali ispred nas su na ljestvici i očito im leži taj stil. Ne možemo utjecati na to kako će protivnik igrati. Pripremljeni smo na različite scenarije, ali fokusirani smo na sebe - istaknuo je u najavi susreta 20. kola HT Prve lige Hajdukov trener Valdas Dambrauskas.