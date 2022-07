UŽIVO OD 20: Raspoloženi Dinamo i Lokomotiva otvaraju novu sezonu HNL-a!

NAJAVA Info

Svaki trener reći će vam da mu je prva sljedeća utakmica najvažnija. Slično govori i trener Dinama Ante Čačić, fokus mu je na današnjoj utakmici s Lokomotivom (Maksimir, 20 sati, MAXsport 1), no poslije je ipak priznao da mora razmišljati i tko će mu igrati čak tri utakmice unaprijed. Vraća se i Josip Šutalo Zbog toga je povukao potez za smanjivanje gužve u svlačionici, dio igrača koji imaju određene probleme i one koji mu nisu u kadru za današnju utakmicu odvojio je kako bi imao manji broj igrača u kadru kojim kani napasti lokose. A oni nisu nimalo lagan zalogaj za plave, prošle sezone opako su im uzimali bodove, zakomplicirali život čak i u završnici sezone kada je već Čačić bio na klupi plavih, bila je to najlošija izvedba Dinama otkako ga je preuzeo Čačić. Za Lokomotivu ne konkuriraju Boško Šutalo, Bulat, Marin, Emreli, Gojak, Dilaver, Brkljač te Komnen Andrić koji je jučer išao u upravu kluba i rješavao svoj vjerojatni transfer u francuski Clermont, a među kandidatima za utakmicu je mladi Gabrijel Rukavina. U momčad bi se mogao vratiti Théophile, a odmoriti Perić, dok bi umjesto Lauritsena mogao igrati Josip Šutalo, koji se vratio među kandidate za susret. – Lokomotiva je prošle sezone osvojila sedam bodova protiv Dinama, utakmica je to koja iziskuje veliku pozornost s naše strane. Želimo otvoriti prvenstvo s tri boda – kazao je Čačić i osvrnuo se na tešku ozljedu ponajboljeg igrača Lokomotive Lukasa Kačavende. – Jako mi je žao zbog ozljede Lukasa, želim mu što brži oporavak i povratak na terene. Lokomotiva, bez obzira na taj izostanak, ima jako puno kvalitetnih igrača i alternativa. A mi moramo učiniti sve da uzmemo sva tri boda; sjećamo se prošle sezone i poraza od Slaven Belupa na otvaranju prvenstva – kaže trener Dinama. Da, znali su se plavi popiknuti na startu prvenstva, u posljednjih deset godina tri su puta remizirali (Inter, Hajduk i Rudeš) i u Maksimiru izgubili od Koprivničana. Čačić će ponovno rotirati momčad. – Imamo velik fond igrača i rotacije su nužne. Utakmice su svaka tri dana pa moram razmišljati unaprijed, pa i o tome tko će mi igrati i treću utakmicu koja dolazi. Nemamo kad raditi razvojne treninge, a ovi koji će raditi posebno imat će iste uvjete, iste trenere i vratit će se u kadar kad bude potrebe, a neki drugi ići će u tu skupinu. Za današnju utakmicu vidjet ću hoće li Petković i Drmić ponovno igrati zajedno ili jedan po jedan. Ljubičić je odigrao jako dobro protiv Hajduka, ali protiv Lokomotive na lijevom beku zaigrat će Petar Bočkaj, u formu ga moramo vraćati kroz utakmice – objasnio je Čačić. U priči o rotacijama zanimalo nas je radi li ih i zbog utakmice u utorak, kad u Maksimir dolazi Shkupi Goce Sedloskog. – Ne razmišljam o Shkupiju, rekao sam da će biti teži protivnik ako prođu prvo pretkolo. Razmišljat ćemo o njima nakon utakmice protiv Lokomotive. Dinamo je u završnici prošlog prvenstva imao krasnu podršku navijača, bilo je tako i u Superkupu protiv Hajduka. U toj završnici krasnu su podršku plavi imali upravo protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj, čak i kad su gubili, bodrilo ih se tribina. Tada su se poskliznuli, valjda neće i sada, pogotovo bude li puno gledatelja. Dosad je prodano oko 3600 godišnjih ulaznica. Pokazali smo prošle sezone Lokomotiva je odavno prestala biti "sestrinski" klub protiv kojeg su plavi unaprijed upisivali bodove, ni odnosi dvaju klubova više nisu tako dobri kao što su bili nekoć i posljednjih godina imamo pravo gradsko suparništvo. Lokosi su se pripremali u Nizozemskoj. – Zadovoljan sam pripremama, imali smo jake suparnike. Svi smo žalosni zbog ozljede Kačavende, pred kojim je operacija i višemjesečni oporavak. Naravno da je to velik gubitak, no poznavajući Lukasov karakter i borbeni duh, on će predano raditi kako bi se vratio još jači. Slijedi nam iznimno teška utakmica protiv Dinama, koji je prošlog tjedna u Superkupu pokazao svoju snagu te da je nastavio tamo gdje je stao prošle sezone. Dinamo je favorit, no uz maksimalnu koncentraciju, predanost i angažman na terenu možemo doći do pozitivnog rezultata, što smo pokazali i prošle sezone – rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja. AUTOR: Robert Junaci